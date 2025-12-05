Prima pagină » Politic » Alegeri Primăria Capitalei 2025. Poți vota din alt oraș sau din diaspora?

Alegeri Primăria Capitalei 2025. Poți vota din alt oraș sau din diaspora?

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei sunt programate duminică, 7 decembrie 2025. Spre deosebire de alte tipuri de alegeri, cele locale au un regim mai strict privind desfășurarea votului.
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Poți vota din alt oraș sau din diaspora?
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
05 dec. 2025, 10:08, Politic

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc în data de 7 decembrie, iar regulile privind desfășurarea votului sunt ușor diferite față de alte tipuri de scrutin.

Mediafax.ro prezintă regulile care se aplică pentru alegerile locale parțiale din București, dar și dacă se poate exercita votul din alt oraș sau din diaspora.

Poți vota la alegerile locale pentru Primăria Capitalei dacă nu eşti în Bucureşti?

Cetăţenii români care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul sau reşedinţa în ţară, au dreptul de a alege autorităţile administraţiei publice locale. Votul se exercită exclusiv în România, doar la secția de votare la care alegătorul este arondat, în funcție de domiciliu sau reședință.

CITEȘTE ȘI: Cu ce documente poți vota la alegerile de duminică. Ce faci dacă ai buletin expirat sau doar carte provizorie

În acest sens, un alegător cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti nu poate vota la o secţie de votare din alt sector sau județ decât cel al domiciliului/reşedinţei sale.

Altfel spus, dacă o persoană are domiciliul într-un sector al Bucureştiului, dar în ziua votului se află într-un alt sector decât cel al domiciliului/reședinței sau în alt județ, nu poate să își exercite opțiunea de vot.

De asemenea, alegătorii cu domiciliul în străinătate pot vota doar în țară și doar dacă și-au stabilit reședința în țară înainte de 7 iunie 2025. Altfel, nu pot vota la alegerile locale. În străinătate nu se votează la alegerile locale.

Recomandarea video

Ucraina a distrus cu o dronă un avion de luptă MiG-29 al Rusiei în Crimeea
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Când nu ai voie să speli în Postul Crăciunului. Zile în care tradiția spune că nu se spală
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor