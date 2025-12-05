Prima pagină » Politic » Ședință la Guvern pentru măsuri în sectorul public: PNRR, accize şi schimbări fiscale

Ședință la Guvern pentru măsuri în sectorul public: PNRR, accize şi schimbări fiscale

Pe 5 decembrie 2025, Guvernul României se reunește pentru a dezbate o serie de măsuri-cheie: gestionarea eficientă a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), modificări ale codului fiscal referitoare la accize, precum și aprobarea strategiei de inovare în sectorul public pentru perioada 2026–2030, scrie G4media.ro.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
05 dec. 2025, 09:11, Politic

Executivul își propune prin aceste decizii să accelereze transformări structurale și să optimizeze colectarea fiscală, într-un moment în care administrația publică încearcă să răspundă atât cerințelor europene, cât și provocărilor economice interne. De asemenea pe agenda ședinței de astăzi se află și gestionarea fondurilor PNRR.

Accize: mici producători de vin şi restricţii pentru tutun și alcool

Conform G4media, un punct important pe ordinea de zi vizează modificarea codului fiscal astfel încât micii producători independenți de vinuri liniștite să fie incluşi în categoria plătitorilor de accize. Practic, vinul liniştit — inclus de la 1 august 2025 în categoria bunurilor accizabile — devine fiscalizabil și pentru viticultorii mici.

De asemenea, sunt discutate şi măsuri de combatere a evaziunii la tutun. Potrivit documentelor în dezbatere, antrepozitarii autorizați nu vor mai putea elibera cantități mari de ţigarete în ultimele trei luni înainte de o nouă majorare a accizelor, o restricţie menită să prevină stocările speculative și comerțul ilicit.

Modificările fiscale sunt prezentate de Guvern ca parte din efortul de a aduce fiscalitatea în conformitate cu standardele europene. De asemenea se dorește asigurare unei colectări cât mai eficiente.

PNRR şi reforma sectorului public: strategii pentru 2026–2030

Pe lângă modificările fiscale, Executivul va aproba în aceeaşi şedinţă strategia națională de inovare în sectorul public pentru 2026–2030. Scopul declarat este modernizarea administrației, creșterea eficienței și absorbția optimă a fondurilor europene din PNRR.

Documentul ar urma să redefinească modul de funcţionare al instituţiilor publice. Se prioritizează transparența, digitalizarea serviciilor şi creşterea capacităţii statului de a implementa proiecte majore — de la infrastructură la investiții strategice.

Provocări și reacții anticipate

Reforme fiscale, accize mai mari, şi impunerea plății accizelor chiar pentru micii viticultori sunt măsuri care ar putea duce la creșterea preţurilor la alcool, vin și tutun. Posibil și la scăderea vânzărilor licite. În sectorul vitivinicol, mulţi micii producători avertizaseră deja: acciza pe vinul liniştit ar putea duce la falimente sau reducerea drastică a producției.

În plus, introducerea restricţiilor asupra eliberării de ţigarete înainte de accize ar putea încerca să limiteze piaţa ilicită. Rămâne de văzut cum se va implementa și în practică.

Pe de altă parte, autorităţile susţin că aceste măsuri sunt necesare pentru a atinge obiective financiare, pentru a asigura echitate fiscală și pentru a sprijini reuniunea resurselor pentru proiectele strategice finanţate prin PNRR.

