Prima pagină » Politic » Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare”

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare”

Un segment al opoziției parlamentare va depune vineri, 5 decembrie 2025, o moțiune de cenzură ce vizează demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, inițiativa a reușit să adune 119 semnături, depășind astfel pragul minim de 116, necesar pentru declanșarea procedurii.
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
05 dec. 2025, 08:44, Politic

Principalul inițiator al demersului este senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar „Pace – Întâi România”. Moțiunea este susținută de aleși din partea AUR și de mai mulți deputați neafiliați. Printre semnatari se regăsește și fostul premier Victor Ponta. Conform anunțului, documentul va fi înregistrat oficial vineri, la ora 12:00, la Birourile permanente reunite ale Parlamentului, scrie Gândul.

Motivele invocate de semnatari

Principalul reproș adus Guvernului este legat de decizia de a-și angaja răspunderea pe legea pensiilor magistraților, considerată de semnatari un abuz.

În textul documentului, inițiatorii acuză o „acaparare a statului” de către USR, formațiune căreia îi atribuie controlul asupra unor instituții de importanță strategică, precum Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și cel al Mediului. De asemenea, se susține că USR ar influența companiile de stat și media publică, aducând astfel atingere intereselor naționale.

Potrivit inițiatorilor, moțiunea reprezintă vocea parlamentarilor independenți și a cetățenilor care dezaprobă influența pe care USR ar exercita-o în aparatul de stat.

Moțiunea de cenzură: Poziția coaliției de guvernare

Partidele care formează majoritatea parlamentară au respins categoric inițiativa. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ferm că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură, subliniind stabilitatea actualei coaliții. „Nu anticipez că parlamentarii PSD vor vota în favoarea moțiunii”, a precizat acesta.

Poziții similare au fost exprimate și de liderii celorlalte partide de la guvernare, inclusiv UDMR, care au exclus posibilitatea unei rupturi a alianței. În acest context, sprijinul numeric pentru demiterea guvernului este insuficient. Surse politice indică faptul că moțiunea este percepută mai mult ca un gest simbolic și o manevră de imagine, decât ca o amenințare reală la adresa executivului.

După înregistrarea oficială, moțiunea de cenzură va intra în procedura parlamentară. Aceasta presupune stabilirea unui calendar pentru dezbaterea în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, urmată de votul final.

Citește și

Recomandarea video

România află vineri cu cine ar putea juca la CM de fotbal, dacă trece de play-off
G4media
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor