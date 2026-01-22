Parlamentul European respinge moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Parlamentul European a respins, joi, la Strasbourg, moțiunea de cenzură depusă de grupul Patrioți pentru Europa împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen, cu 390 de voturi împotrivă, 165 pentru și 10 abțineri, din totalul de 720 de eurodeputați, informează Bloomberg.

Von der Leyen nu a fost prezentă la Strasbourg deoarece se pregătea să meargă la summitul de urgență al liderilor UE, la Bruxelles, pe tema relațiilor UE–SUA.

Este a patra moțiune de cenzură îndreptată împotriva ei în ultimele șase luni, toate fiind respinse. În Parlamentul European sunt necesare 72 de semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Moțiunea a fost inițiată de grupul Patrioți pentru Europa, care contestă acordul UE cu Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay), afirmând că acordul îi va dezavantaja pe fermierii europeni.

Separat, eurodeputații au decis miercuri să trimită acordul UE–Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru un aviz juridic privind modul în care Comisia a finalizat înțelegerea. Demersul ar putea întârzia aplicarea acordului.