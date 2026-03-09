Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen, criticată de diplomați UE pentru depășirea atribuțiilor în politica externă

Ursula von der Leyen, criticată de diplomați UE pentru depășirea atribuțiilor în politica externă

Mai mulți diplomați și oficiali europeni o critică pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că a depășit limitele mandatului său în gestionarea crizei din Orientul Mijlociu și că încearcă să se poziționeze drept principalul reprezentant diplomatic al Uniunii Europene, scrie Politico.
Foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
09 mart. 2026, 07:53, Știri externe

,Potrivit unor discuții cu diplomați și oficiali europeni citate de Politico, mai multe guverne sunt iritate de modul în care von der Leyen a intervenit în primele zile ale conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Criticii spun că președinta Comisiei Europene ar fi făcut declarații și ar fi purtat discuții cu lideri din statele din Golf fără un mandat clar din partea celor 27 de state membre. Unii diplomați consideră că aceste acțiuni creează confuzie în relațiile externe ale Uniunii. De fapt, rolul de coordonare a politicii externe europene, aparține în mod oficial Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, în prezent Kaja Kallas.

Apeluri telefonice și poziții politice controversate

În primele zile ale conflictului din Orientul Mijlociu, von der Leyen a avut mai multe convorbiri telefonice cu lideri din statele UE și din regiunea Golfului. Ea a exprimat public poziții politice care, potrivit criticilor, depășesc întțelegerile existente între statele membre. Printre declarațiile care au stârnit nemulțumiri s-a numărat și una în care președinta Comisiei ar fi sugerat schimbarea regimului din Iran. Este o poziție sensibilă, pe care unele capitale europene nu o împărtășesc.

Diplomații spun că astfel de mesaje pot da impresia că vorbesc în numele Uniunii Europene, chiar dacă nu reflectă o poziție comună.

Comisia Europeană respinge acuzațiile

Reprezentanții Comisiei Europene au respins criticile și au afirmat că Ursula von der Leyen își exercită atribuțiile în mod normal. Ea demonstrează astfel leadership politic în gestionarea relațiilor externe ale Uniunii. Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, contactele cu lideri internaționali fac parte din responsabilitățile președintei Comisiei și din politica externă a UE. Totodată, Comisia subliniază că poziția oficială a Uniunii Europene privind conflictul cu Iranul a fost stabilită printr-o declarație coordonată de Kaja Kallas și aprobată de cele 27 de state membre.

Dezacorduri mai vechi privind politica externă

Tensiunile dintre Comisia Europeană și unele guverne naționale nu sunt noi. Diplomații spun că nemulțumiri au existat și în alte dosare, precum accelerarea aderării Ucrainei la UE sau participarea Uniunii la inițiativa internațională „Consiliul de Pace”, susținută de administrația americană. Totuși, von der Leyen a fost apreciată în trecut pentru rolul său în gestionarea unor crize majore, precum pandemia de COVID-19 sau coordonarea sprijinului european pentru Ucraina după invazia Rusiei.

