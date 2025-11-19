Prima pagină » Politic » Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, în fața Ministerului Educației. Ce critici aduc Executivului

Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, în fața Ministerului Educației. Ce critici aduc Executivului

Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceștia critică intenția Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ.
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Diana Nunuț
19 nov. 2025, 13:43, Politic

Mai mulți membri ai sindicatelor din educație protestează, miercuri, începând cu ora 13:00, în fața ministerului, față de intenția Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ.

Vezi galeria foto
5 poze

Zeci de profesori prezenți în fața ministerului cer demisia lui Ilie Bolojan și a ministrului Educației, Daniel David. Aceștia protestează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ.”

Sindicaliștii susțin că aceste noi tăieri riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor.

Sindicaliștii susțin că „învățământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocrație excesivă și un nivel crescut de stres profesional” și că o nouă rundă de tăieri „riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor, așa cum este el consfințit în Constituția României”.

În plus, sindicaliștii subliniază că „orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecințe directe asupra copiilor” și fac apel către coaliția de guvernare să renunțe la aceste măsuri.

Tot miercuri, premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Edupedu că bugetul educației pentru mediul preuniversitar nu va fi afectat anul viitor de noi reduceri, în afara celor deja implementate prin primul pachet de reformă.

El a menționat foarte clar că „pe partea de învățământ preuniversitar, nu vor exista alte ajustări. Norma didactică stabilită acum (20 de ore pe săptămână, față de 18 ore anterior) rămâne neschimbată”.