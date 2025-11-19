Premierul Ilie Bolojan: Bugetul educației preuniversitare nu va suferi alte reduceri anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Edupedu.ro că bugetul educației nu va fi afectat anul viitor de noi reduceri, în afara celor deja implementate prin primul pachet de reformă.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri”, a spus Ilie Bolojan într-o declarație exclusivă pentru Edupedu.ro.

Ilie Bolojan a declarat că „pe partea de educație, măsurile au fost adoptate”.

Premierul a mai precizat că, în urma măsurilor implementate până în acest moment, bugetul a înregistrat schimbări concrete.

„Am văzut efectele. Este prima dată când ne-au scăzut de la 14,2 miliarde de lei, cât reprezentau cheltuielile într-o lună, la 13,7 miliarde, deci o reducere cu 500 de milioane. Trebuie să menținem acest trend de reducere, ca să ne putem reduce deficitul și să ne stabilizăm cheltuielile bugetare anul viitor. Acesta este realitatea”, a spus Bolojan.

El a menționat foarte clar că „pe partea de învățământ preuniversitar, nu vor exista alte ajustări. Norma didactică stabilită acum (20 de ore pe săptămână, față de 18 ore anterior) rămâne neschimbată.”.

Declarația premierului este o urmare a acțiunilor Executivul, care a demarat discuțiile pentru un proiect de Ordonanță de Urgență consultat de G4Media.ro.

Proiectul limitează cumulul salariu-pensie în sectorul public și cuprinde alte măsuri de reducere a cheltuielilor, cum ar fi suspendarea detașărilor și transferurilor.

Proiectul prevede și posibilitatea adoptării unui memorandum pentru a excepta anumite categorii de personal, dar momentan documentele nu prevăd nicio excepție pentru Educație.