Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, scrie pe Facebook președintele Nicușor Dan.

Returnare de fonduri

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, la finalul lunii septembrie, că a transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Mesajul președintelui venea în contextul unei rectificări bugetare.

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a scris președintele Nicușor Dan pe contul său de pe platforma X.

Reducere bugetară

La finalul anului 2024, Tanczos Barna, fost ministru al Finanțelor, anunța o diminuare cu 10% a bugetului Administrației Prezidențiale în 2025 comparativ cu anii precedenți.