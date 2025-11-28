Premierul Bolojan, declarații la începutul ședinței de Guvern, convocată pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară

Premierul Ilie Bolojan a făcut, vineri după-amiază, declarații înaintea ședinței extraordinare de Guvern convocată pentru ora 15:00, în care Executivul urmează să adopte proiectul privind reforma pensiilor magistraților.

Documentul a primit avizul CSM, unul negativ, dar consultativ, iar procedura poate continua fără blocaje. După adoptare, proiectul va merge în Parlament, unde Guvernul își va angaja răspunderea marți, 2 decembrie.

Miza este una majoră: România trebuie să bifeze până vineri trei jaloane din PNRR, între care și reforma pensiilor speciale ale magistraților, pentru a nu pierde aproximativ 800 de milioane de euro.

Ilie Bolojan a explicat că proiectul vine cu modificări esențiale pentru corectarea unor dezechilibre și pentru a pune sistemul pe baze durabile.

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori”, a declarat Bolojan.

Premierul a detaliat elementele principale ale proiectului.

„Stabilirea pensiei la un maxim de 70 la sută din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani cât este acum la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48, 50 de ani cât este astăzi la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani”, a afirmat Bolojan.

Conform noilor prevederi, cuantumul pensiei ar urma să fie de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu plafon de 70% din ultima indemnizație netă, iar vârsta de pensionare va crește treptat până în anul 2041.

Reforma este unul dintre cele trei jaloane PNRR pe care Guvernul trebuie să le finalizeze până vineri, miză care vine la pachet cu aproximativ 800 de milioane de euro.

Ilie Bolojan a confirmat demararea procedurii de angajare a răspunderii.

„Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului și, așa cum v-am spus ieri, estimarea este că cel mai probabil, marți, în data de 2, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”, a precizat premierul.

După transmiterea proiectului către Legislativ, grupurile parlamentare vor putea depune amendamente, iar Guvernul se va reuni din nou în câteva zile pentru a decide ce modificări acceptă.

Marți, Executivul urmează să își asume răspunderea în fața Parlamentului, moment după care opoziția poate depune moțiune de cenzură, iar Curtea Constituțională poate fi sesizată.