Guvernul a aprobat proiectul de reformă a pensiilor de serviciu pentru magistrați / Parlamentul se reunește marți

UPDATE

Ședința comună a celor două Camere consacrată angajării răspunderii Guvernului va avea loc marți, 2 decembrie, după ședința solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, de la ora 14.30.

Știrea inițială:

Guvernul a aprobat proiectul de lege care revizuiește regimul pensiilor de serviciu în sistemul judiciar, vizând judecătorii, procurorii, personalul auxiliar din instanțe și parchete, specialiștii Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și magistrații asistenți și personalul de specialitate juridică din cadrul Curții Constituționale. Toate aceste categorii sunt reglementate de norme similare, iar noile modificări urmăresc uniformizarea și actualizarea criteriilor de pensionare.

Noi condiții privind vârsta și vechimea pentru magistrați și personalul auxiliar

Printre schimbări se află stabilirea vârstei de pensionare prin raportare la vârsta standard din sistemul public de pensii și instituirea unei vârste minime de 49 de ani până la finalul anului 2026. De asemenea, legea introduce obligativitatea unei vechimi totale în muncă de minimum 35 de ani, care va fi implementată gradual.

Vârsta de pensionare va crește treptat, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, până la atingerea vârstei standard din sistemul public, urmând ca, ulterior, pragul să ajungă la 65 de ani. În paralel, perioadele de vechime asimilată vor fi recalibrate pe parcursul a zece ani, până în 2035. Începând cu 2036, vechimea de 5 ani în profesii asimilate nu va mai putea fi valorificată, eliminarea fiind făcută etapizat pentru a respecta principiul securității juridice.

Nou mod de calcul al pensiei de serviciu pentru magistrați

Proiectul stabilește și un nou mod de calcul al pensiei de serviciu: 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate, cu limitarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună înainte de pensionare. În plus, bonificația de 1% și actualizarea pensiilor vor fi menținute doar pentru persoanele deja pensionate sau care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a legii.

Actul normativ va fi supus procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, urmând să intre în dezbaterea legislativului.

Luna trecută Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțională legea de reformă a pensiilor magistraților, conform unei decizii din octombrie 2025. Decizia a venit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a contestat proiectul de lege, iar CCR a admis sesizarea, considerând că legea nu respectă Constituția. Obiecția principală a CCR a fost de natură procedurală, legată de lipsa avizului consultativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).