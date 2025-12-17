Senatul brazilian va dezbate o lege care ar putea reduce drastic pedeapsa fostului președinte Bolsonaro

Jair Bolsonaro, fostul președinte brazilian a fost condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-o tentativă eșuată de lovitură de stat, în urma pierderii alegerilor prezidențiale din 2022.

Acesta a început să își ispășească pedeapsa în luna noiembrie, însă proiectul de lege aflat în dezbatere ar putea să îii reducă pedeapsa , urmând să stea doar doi ani în închisoare.

Potrivit unei estimări făcute de Tribunalul de Executări Penale din Brasília, instituția care se ocupă cu monitorizarea modului în care sunt executate pedepsele, sub legislația actuală, Bolsonaro ar urma să stea opt ani la închisoare. După perioada respectivă, acest ar fi eligibil pentru ispășirea pedepsei într-un mod mai relaxat, cum ar fi controlul judiciar.

Inițiativa legislativă a fost adoptată săptămâna trecută de Camera Deputaților, controlată de conservatori, într-o ședință tensionată, în care un deputat de stânga ar fi fost dat afară din sală de poliție.

Componența Senatului este mult mai echilibrată, iar mulți senatori au anunțat că vor aduce modificări proiectului, declarând că legea ar încuraja criminalitatea.

Legea ar urma să îi avantajeze și pe peste 100 de susținători ai lui Bolsonaro condamnați pentru implicarea în revoltele din ianuarie 2023 de la Brasilia, când instituțiile statului au fost luate cu asalt la scurt timp după învestirea președintelu Lula.