Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a făcut apel pentru anularea pedepsei de 27 de ani de închisoare

Echipa de apărare a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a depus vineri o moțiune pentru anularea procesului pentru lovitura de stat, după ce liderul de extremă dreapta a fost condamnat la 27 de ani de închisoare, potrivit Le Figaro.

Fostul președinte, în vârstă de 70 de ani, își ispășește pedeapsa de marți, fiind în custodia poliției din Brasilia.

Curtea Supremă a Braziliei a decis, marți, ca fostul președinte Jair Bolsonaro să înceapă executarea unei pedepse de 27 de ani de închisoare, după ce instanța a respins apelul inițial al apărării privind rolul său într-o conspirație menită să îl mențină la putere după pierderea alegerilor din 2022.

Judecătorii Curții Supreme au hotărât ca Jair Bolsonaro să fie plasat într-o unitate a poliției federale din Brazilia, unde se afla deja în custodie. Fostul președinte a fost arestat sâmbătă, după ce a recunoscut că a deteriorat brățara electronică pe care o purta în perioada de arest la domiciliu.

Bolsonaro a susținut că medicamentele pe care le ia i-ar fi indus „halucinații” și „paranoia”, făcându-l să creadă că dispozitivul era folosit pentru a-l spiona.

Ceruse arest la domiciliu

Echipa sa juridică a cerut anterior ca el să execute pedeapsa la domiciliu, invocând probleme medicale cauzate de atacul cu cuțitul din 2018.

Totuși, încălcarea regulilor privind monitorizarea electronică a dus la respingerea cererii.

În septembrie, Curtea Supremă l-a condamnat pe Bolsonaro și pe alți șapte colaboratori pentru organizarea unui complot menit să anuleze rezultatul alegerilor, să dizolve Curtea Supremă și să acorde armatei puteri extinse.

Procurorii au susținutbrazilian, de asemenea, că planul includea tentative de asasinat la adresa președintelui ales Luiz Inácio Lula da Silva și a unui judecător al Curții Supreme. Bolsonaro neagă acuzațiile și afirmă că a încercat doar să conteste rezultatul alegerilor prin mijloace constituționale.