Brazilia confirmă condamnarea lui Jair Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru complot politic

Judecătorii Curții Supreme au hotărât ca Jair Bolsonaro să fie plasat într-o unitate a poliției federale din Brazilia, unde se află deja în custodie. Fostul președinte a fost arestat sâmbătă, după ce a recunoscut că a deteriorat brățara electronică pe care o purta în perioada de arest la domiciliu.

Bolsonaro a susținut că medicamentele pe care le ia i-ar fi indus „halucinații” și „paranoia”, făcându-l să creadă că dispozitivul era folosit pentru a-l spiona, scrie The New York Times.

Condamnarea lui Jair Bolsonaro contestată pe motive medicale

Echipa sa juridică a cerut anterior ca el să execute pedeapsa la domiciliu, invocând probleme medicale cauzate de atacul cu cuțitul din 2018.

Totuși, încălcarea regulilor privind monitorizarea electronică a dus la respingerea cererii. Avocații intenționează să revină cu noi documente medicale pentru a cere din nou mutarea în arest la domiciliu.

Condamnarea lui Jair Bolsonaro pentru complot și tentative de asasinat

În septembrie, Curtea Supremă l-a condamnat pe Bolsonaro și pe alți șapte colaboratori pentru organizarea unui complot menit să anuleze rezultatul alegerilor, să dizolve Curtea Supremă și să acorde armatei puteri extinse.

Procurorii susțin, de asemenea, că planul includea tentative de asasinat la adresa președintelui ales Luiz Inácio Lula da Silva și a unui judecător al Curții Supreme. Bolsonaro neagă acuzațiile și afirmă că a încercat doar să conteste rezultatul alegerilor prin mijloace constituționale.

Posibila evoluție a cazului

Analiștii consideră că Bolsonaro ar putea rămâne relativ puțin timp în închisoare, înainte de a primi aprobarea de a executa restul pedepsei la domiciliu, în special dacă starea de sănătate îi provoacă complicații.

Cazuri similare au existat în trecut, precum cel al fostului președinte Fernando Collor, transferat rapid în arest la domiciliu.