Jair Bolsonaro, fostul președinte brazilian, și-a ars brățara electronică cu un aparat de sudură

În cadrul unei audieri desfășurate duminică, 23 noiembrie 2025, Jair Bolsonaro a declarat că efectele adverse ale două medicamente eliberate pe bază de rețetă – pregabalină și sertralină – l-au cufundat într-o stare de confuzie severă. Conform declarațiilor sale, această stare alterată de conștiență l-ar fi determinat să folosească un aparat de sudură pentru a încerca să distrugă brățara electronică. Potrivit Reuters el a crezut în mod eronat că este victima unei operațiuni clandestine de supraveghere.

Procedura judiciară, desfășurată prin videoconferință, a avut ca scop evaluarea condițiilor în care a fost reținut fostul președinte. Aceasta a fost efectuata după prima sa noapte petrecută în custodia Poliției Federale din capitală.

Judecătorul Alexandre de Moraes: „Nicio infracțiune sau neregularitate nu a fost semnalată”

Sesiunea a fost prezidată de Alexandre de Moraes, judecător adjunct la Curtea Supremă și coordonator al anchetei care a dus la condamnarea lui Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru implicarea sa într-o tentativă de lovitură de stat. Magistratul a confirmat că nu au fost constatate abuzuri pe durata detenției. Totodată a subliniat necesitatea arestării în contextul „riscului palpabil de fugă” și al „amenințării la adresa siguranței publice”.

De la 4 august, Bolsonaro se afla sub regim de arest la domiciliu. Distrugerea brățării electronice a constituit un factor determinant în decizia autorităților de a dispune reținerea sa preventivă.

Jair Bolsonaro neagă orice intenție de evadare

În ciuda suspiciunilor autorităților, care sugerează o încercare de a se sustrage monitorizării, Jair Bolsonaro afirmă cu tărie că nu a avut intenția de a fugi. El a descris procesul de manipulare a aparatului de sudură, un efort care a durat ore întregi. Procedeul ar fi început de vineri după-amiază și a continuat până sâmbătă la miezul nopții. În acel moment sistemul a generat o alertă automată către Poliția Federală.

Fostul lider brazilian susține că problemele de insomnie și apariția unor halucinații i-au afectat grav percepția realității, convingându-l de existența unui microfon ascuns în interiorul dispozitivului electronic.

Condamnarea pentru conspirație și consecințele acesteia

Arestarea intervine înainte ca instanța supremă să confirme executarea pedepsei de 27 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată în cazul implicării sale în „conducerea” unei conspirații menite să-l mențină la putere după pierderea alegerilor prezidențiale din 2022 în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva.

Ulterior audierii, Jair Bolsonaro urmează să fie vizitat de soția sa, Michelle Bolsonaro, la centrul de detenție unde este încarcerat.