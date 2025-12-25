Prima pagină » Știrile zilei » Jair Bolsonaro și-a anunțat susținerea pentru fiul său în cursa prezidențială de anul viitor

Jair Bolsonaro și-a anunțat susținerea pentru fiul său în cursa prezidențială de anul viitor

Jair Bolsonaro, fostul președintele al Braziliei, a anunțat că îl susține pe fiul său, senatorul Flavio Bolsonaro, drept candidat la alegerile prezidențiale din 2026, relatează Reuters.
Foto: Mediafax
Radu Mocanu
25 dec. 2025, 23:29, Știri externe

„Cu angajamentul de a nu permite ca voința populară să fie redusă la tăcere, iau decizia de a-l nominaliza pe Flavio Bolsonaro drept pre candidat la președinție în 2026”, nota scrisoare fostului președinte, citită de fiul acestuia, joi, în fața spitalului unde fostul Jair Bolsonaro se recuperează după o operație de hernie. 

Flavio Bolsonaro, în vârstă de 44 de ani, a declarat că intenționează să ducă mai departe moștenirea conservatoare a tatălui său și să-l înfrunte pe președintele în exercițiu,  Luiz Inácio Lula da Silva, în cadrul alegerile programate pentru luna octombrie a anului viitor.

Decizia fostului președintele de a-și susține fiul a fost calificată drept surprinzătoare, fiind așteptat ca acesta să aleagă un candidat mai experimentat precum Tarcisio de Freitas, guvernatorul din São Paulo. 

Începând cu finalul lunii noiembrie, Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, fiind condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022. 

Fostul președinte a fost operat pentru hernie inghinală. Procedura a fost autorizată de judecătorului Curții Supreme, Alexandre de Moraes. Autoritățile au impus măsuri stricte de securitate, inclusiv interdicția utilizării telefoanelor mobile și a calculatoarelor în salonul său.

Potrivit medicilor, operația care a durat trei ore a decurs fără complicații, însă aceștia au precizat că există posibilitatea unei proceduri medicale suplimentare pentru tratarea sughițului cronic de care suferă fostul președinte. 

 

