Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost operat pentru o hernie inghinală

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, aflat în detenție, a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o hernie inghinală, a anunțat joi fiul său, Flávio Bolsonaro.
Iulian Moşneagu
25 dec. 2025, 22:51, Știri externe

Operația a avut loc într-un spital din capitala Brasília și a fost efectuată cu succes, a transmis Flávio Bolsonaro într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit portalului de știri G1, fostul lider în vârstă de 70 de ani urmează să rămână internat timp de aproximativ o săptămână.

În ultimii ani, Bolsonaro a suferit mai multe intervenții chirurgicale, ca urmare a rănilor provocate de un atac cu cuțitul în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2018.

Procedura medicală a fost autorizată de un judecător federal. Jair Bolsonaro, care a condus Brazilia în perioada 2019–2022, execută din noiembrie o pedeapsă de peste 27 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru tentativă de răsturnare a guvernului.

Instanța a respins însă cererea avocaților lui Bolsonaro de a-i permite executarea pedepsei la domiciliu din motive medicale, invocând încălcări repetate ale condițiilor impuse și tentative de sustragere de la detenție.

