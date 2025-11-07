Curtea Supremă din Brazilia respinge apelul fostului preşedinte Bolsonaro

Trei dintre cei patru judecători în funcţie, Flavio Dino, Alexandre de Moraes şi Cristiano Zanin, au votat pentru respingerea apelului. Ultimul membru al completului poate să-şi exprime votul până la data de 14 noiembrie, iar al cincilea loc din complet a rămas vacant de la sfârşitul lunii octombrie.

În septembrie, Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani şi trei luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru cinci infracţiuni printre care participarea la o organizaţie criminală armată, tentativă de abolire a democraţiei şi organizarea unei lovituri de stat, informează Reuters.

Fostul preşedinte brazilian se află sub arest la domiciliu pentru presupuse încercări de a-l convinge pe preşedintele american, Donald Trump să intervină în procesul său, nefiind pus sub acuzare pentru aceste fapte.

Cazul, calificat de Trump drept o „vânătoare de vrăjitoare” a atras represalii din partea Washingtonului, fiind impuse taxe vamale asupra importurilor din Brazilia, iar vizele unor oficiali din sistemul de justiţie brazilian au fost anulate.

Bolsonaro se află sub arest la domiciliu, iar avocaţii săi ar putea să solicite ca pedeapsa să fie executată în aceleaşi condiţii, invocând problemele de sănătate ale fostului preşedinte.