Avocații lui Jair Bolsonaro cer spitalizarea imediată a fostului președinte brazilian

Conform avocaților, „toate documentele recente descriu o agravare semnificativă a stării de sănătate” a liderului de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani.

Solicitată este o „spitalizare imediată” pentru efectuarea intervenției, notează miercuri AFP.

În același timp, avocații au reiterat cererea ca Jair Bolsonaro să-și execute sentința de 27 de ani de închisoare sub formă de „arestat la domiciliu pe motive umanitare”.

Fostul lider de extremă dreapta a început luna trecută să-și execute pedeapsa pentru tentativa eșuată de lovitură de stat împotriva succesorului său, președintele Luiz Inacio Lula da Silva, după ce a pierdut alegerile din 2022. Bolsonaro este închis la Direcția Poliției Federale din Brasilia.