Avocații lui Jair Bolsonaro cer spitalizarea imediată a fostului președinte brazilian

Avocații fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, au solicitat Curții Supreme să îi permită acestuia să fie spitalizat pentru a fi supus unei operații chirurgicale.
10 dec. 2025, 03:34, Știri externe

Conform avocaților, „toate documentele recente descriu o agravare semnificativă a stării de sănătate” a liderului de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani.

Solicitată este o „spitalizare imediată” pentru efectuarea intervenției, notează miercuri AFP.

În același timp, avocații au reiterat cererea ca Jair Bolsonaro să-și execute sentința de 27 de ani de închisoare sub formă de „arestat la domiciliu pe motive umanitare”.

Fostul lider de extremă dreapta a început luna trecută să-și execute pedeapsa pentru tentativa eșuată de lovitură de stat împotriva succesorului său, președintele Luiz Inacio Lula da Silva, după ce a pierdut alegerile din 2022. Bolsonaro este închis la Direcția Poliției Federale din Brasilia.

