Zelenski afirmă că Ucraina va putea organiza alegeri, dacă SUA și aliații garantează securitatea

Afirmațiile liderului ucrainean vin după ce președintele american Donald Trump a susținut recent că administrația Zelenski „folosește războiul ca pretext pentru a amâna alegerile”.

„Cer acum, și o spun deschis, ca SUA să ne ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru desfășurarea alegerilor. Dacă se poate, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri în termen de 60–90 de zile de acum înainte”, a declarat Zelenski, citat de agenția spaniolă EFE.

Președintele ucrainean a adăugat că a cerut deputaților să pregătească propuneri legislative pentru modificarea legii electorale, subliniind că este „pregătit să convoace alegeri”.

Mandatul lui Zelenski s-a încheiat în mai 2024, însă Constituția ucraineană interzice organizarea de alegeri în timpul stării de război, ceea ce a prelungit automat mandatul său. Până acum, atât liderii politici, cât și majoritatea opiniilor publice considerau imposibilă legal și organizatoric desfășurarea unei campanii electorale în condițiile conflictului.