Putin vizitează India în timp ce eforturile de pace în Ucraina stagnează, iar presiunea SUA se intensifică

Președintele rus Vladimir Putin începe o vizită de două zile în India, într-un moment în care apelurile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina se blochează, iar New Delhi se confruntă cu presiuni crescânde din partea Statelor Unite din cauza relațiilor sale cu Moscova, potrivit AlJazeera.

Călătoria marchează prima revenire a lui Putin în India de la declanșarea invaziei ruse, într-un context geopolitic extrem de delicat pentru India.

Vizită după patru ani

Vizita lui Putin marchează reluarea summiturilor anuale India–Rusia, întrerupte de războiul din Ucraina și de mobilitatea sa limitată după mandatul Curții Penale Internaționale.

Premierul indian Narendra Modi îl va găzdui pe liderul rus la o cină privată, urmată de ceremonii oficiale, întâlniri de afaceri și un summit formal menit să transmită continuitate într-un parteneriat construit în decenii.

Putin este însoțit de ministrul apărării, Andrei Belousov, și de directori de top ai unor mari companii energetice și din industria de armament.

Agenda discuțiilor

Analiștii se așteaptă ca Putin să promoveze extinderea cooperării în domeniul apărării, inclusiv noi sisteme S-400 și posibile achiziții de avioane Su-57, și să exploreze noi direcții comerciale în domenii precum utilaje, produse farmaceutice și agricultură.

Moscova încearcă să demonstreze că nu este izolată internațional, în timp ce India încearcă să își mențină autonomia strategică în fața presiunilor occidentale.

Comerțul bilateral cu petrol, odinioară un factor de stabilitate pe piața globală, este acum afectat de sancțiunile americane și de tarifele crescute aplicate importurilor indiene.

Presiunea SUA și politica petrolului complică relațiile

India a devenit al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după 2022, însă tarifele americane tot mai dure și sancțiunile asupra companiilor ruse au determinat rafinăriile indiene să reevalueze dependența de țițeiul rusesc.

Președintele Trump a legat achizițiile Indiei de măsuri economice punitive, complicând eforturile de a menține relații echilibrate.

De asemenea, Washingtonul presează India să reducă dependența militară de Rusia, în pofida faptului că Moscova rămâne principalul furnizor de armament.

Cooperarea militară rămâne pilonul central al relației

În ciuda dificultăților din sectorul energetic, legăturile în domeniul apărării rămân solide.

Rusia furnizează peste o treime din importurile de armament ale Indiei și peste 60% din arsenalul existent.

Pe fondul modernizării armatei indiene, Rusia speră ca noi acorduri privind S-400 și Su-57 să-i mențină rolul central în securitatea Indiei.