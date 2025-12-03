Kremlin: Putin a acceptat unele propuneri ale SUA și este pregătit pentru noi discuții

Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a aprobat anumite propuneri venite din partea Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și a respins altele.

Tot Kremlin a precizat că Rusia este disponibilă să se întâlnească cu negociatorii americani ori de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut declarațiile după discuțiile de la Moscova dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner.

Un consilier al Kremlinului a afirmat ulterior că „nu s-au găsit încă compromisuri”.