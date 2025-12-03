Kremlin: Putin a acceptat unele propuneri ale SUA și este pregătit pentru noi discuții

Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a aprobat anumite propuneri venite din partea Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și a respins altele.
Tot Kremlin a precizat că Rusia este disponibilă să se întâlnească cu negociatorii americani ori de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord, scrie Reuters.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut declarațiile după discuțiile de la Moscova dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner.
Un consilier al Kremlinului a afirmat ulterior că „nu s-au găsit încă compromisuri”.
Dmitri Peskov a spus reporterilor că ar fi greșit să se spună că Putin a respins propunerile Statelor Unite, menționând că întâlnirea a fost primul schimb de opinii față în față despre acestea.
„Putin a acceptat unele dintre propuneri și le-a respins pe altele în ceea ce a fost un proces normal de negocieri”, a spus Peskov.