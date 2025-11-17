Kremlinul anunță că își dorește un summit Trump-Putin cât mai curând

Kremlinul a transmis luni că dorește un nou summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump imediat ce pregătirile în acest demers ajung la final.

Ultima lor întâlnire a avut loc în august, în Alaska, unde ambii președinți au discutat despre posibilitatea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

În urmă cu o lună, părțile au anunțat un summit planificat la Budapesta, însă Trump a renunțat la idee după puțin timp, declarând că nu consideră momentul potrivit.

Întrebat dacă Moscova a pierdut o șansă și ce ar putea permite o nouă rundă de discuții între Putin și Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost destul de sceptic.

„Cu greu putem prezice acum când vor apărea aceste condiții. Deși, desigur, suntem cu toții interesați ca aceste condiții să apară mai devreme decât mai târziu.”, a spus el.

Dmitri Peskov a mai precizat că reprezentanții ambelor state au aceeași opinie, un summit are nevoie de pregătire amplă pentru a avea rezultate reale.

„Prin urmare, de îndată ce această pregătire va fi finalizată și condițiile pentru organizarea summitului vor fi îndeplinite, sperăm că acesta va avea loc.”

În momentul în care Donald Trump a anunțat anularea reuniunii de la Budapesta, el a repetat din nou că este iritat de comportamentul lui Putin: „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri”.

Între timp, pe 22 octombrie, președintele Trump a impus sancțiuni legate de Ucraina împotriva Rusiei, ce vizează companiile petroliere Rosneft și Lukoil, pentru prima dată în al doilea său mandat.