Încă o moarte subită la Kremlin – fostul „gardian al secretelor” din Ministerul Apărării a murit chiar de Crăciun

Moartea subită a colonelului-general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării, survenită în ziua de Crăciun, se înscrie într-un șir tot mai lung de decese suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Federației Ruse.

„Afecțiune cardiacă” fără antecedente medicale cunoscute

Potrivit agenției TASS, care citează surse din anturajul familiei, Sadovenko a murit la Moscova, la vârsta de 56 de ani, cauza oficială fiind indicată drept „o afecțiune cardiacă”. Nu existau însă informații publice anterioare privind probleme grave de sănătate ale acestuia, notează The Sun.

Iuri Sadovenko – omul din umbră al Ministerului rus al Apărării

Iuri Sadovenko, născut în 1969 în Ucraina, a fost una dintre figurile-cheie ale aparatului Ministerului rus al Apărării. Absolvent al Școlii Superioare de Comandă a Trupelor Aeropurtate din Riazan, el a avut o carieră îndelungată în structurile de stat ruse.

De la EMERCOM la cercul restrâns al lui Serghei Șoigu

Între 1994 și 2002 a activat în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență (EMERCOM), iar ulterior a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Serghei Șoigu, pe atunci ministru. Din 2013, Sadovenko a ocupat funcția de adjunct al ministrului Apărării și șef al aparatului acestuia, fiind considerat un personaj extrem de influent și discret, adesea descris drept „gardianul secretelor” din minister.

Epurările din Ministerul Apărării și căderea în dizgrație

În mai 2024, Sadovenko a fost eliberat din funcție prin decret prezidențial, în cadrul unei epurări de amploare din conducerea Ministerului Apărării, declanșată de Kremlin după înlăturarea lui Serghei Șoigu. Generalul se afla, de asemenea, sub sancțiuni impuse de Marea Britanie și alte state occidentale.

Un tipar tot mai vizibil: oficiali ruși care mor subit

Moartea subită a lui Sadovenko survine pe fondul unui val sumbru de decese în rândul oficialilor ruși de rang înalt – generali, oligarhi și propagandiști.

Decese recente în rândul militarilor de rang înalt

Numai în ultima săptămână a fost confirmată moartea locotenent-colonelului Stanislav „Spaniolul” Orlov, 44 de ani, comandant al unui batalion notoriu de huligani de fotbal pro-Putin care a luptat în Ucraina. Există suspiciuni că acesta ar fi fost ucis de serviciile speciale ruse la domiciliul său din Crimeea ocupată, scrie publicația The Sun.

Un alt oficial de rang înalt ucis recent este general-locotenentul Fanil Sarvarov, 56 de ani, care a murit într-un atentat cu mașină-capcană la Moscova.

Atentate, căderi de la ferestre și sinucideri controversate

La începutul acestui an, locotenent-colonelul Buvaîsar Saitiev, 49 de ani – fost deputat al lui Putin și legendă olimpică a luptei – a murit după ce a căzut de la o fereastră în Moscova. Văduva sa a declarat că a fost un accident, deși ulterior s-a raportat că ar fi suferit un stop cardiac.

Valul de morți din Ministerul Transporturilor

În luna iulie, ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, 53 de ani, a fost găsit mort la doar câteva ore după ce fusese demis. Moartea sa a fost oficial catalogată drept sinucidere, însă publicația independentă SOTA a susținut ulterior că pe corpul acestuia au fost descoperite „urme recente de bătăi”.

În aceeași zi, un alt oficial, Andrei Korneiciuk, 42 de ani, s-a prăbușit și a murit în sediul Ministerului Transporturilor, presa de stat invocând un posibil „stop cardiac acut”.

Blestemul industriei petroliere: Lukoil și Transneft

Șefi din sectorul petrolier și energetic au murit, de asemenea, într-un număr alarmant. Magnatul Lukoil Ravil Maganov, 67 de ani, a căzut de la o fereastră a Spitalului Clinic Central din Moscova în 2022. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a murit ulterior, la 66 de ani, tot din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”.

Vicepreședintele Lukoil, Vitali Robertus, 53 de ani, a fost găsit spânzurat în toaleta biroului său în martie 2024. Vicepreședintele Transneft, Andrei Badalov, 62 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul superior al unui bloc de lux din Moscova.

Oligarhi, funcționari și senatori dispăruți în circumstanțe neclare

Printre alte decese se numără fostul director Yukos Mihail Rogaciov, 64 de ani, căzut de la etajul zece, oficialul din Apărare Marina Iankina, 58 de ani, care a murit după o cădere de la peste 50 de metri în Sankt Petersburg, și senatorul rus Vladimir Lebedev, 60 de ani, decedat subit într-o „tragedie teribilă” neexplicată.

Propagandiștii Kremlinului nu sunt nici ei feriți

Recent, propagandistul lui Putin Kirill Vîșinski, 58 de ani, director executiv al imperiului Russia Today, a murit „subit”, după ceea ce presa de stat a descris drept o boală „îndelungată” sau „gravă”, deși anterior nu existaseră informații că ar fi fost bolnav. Vîșinski, susținător al invaziei Ucrainei și membru al așa-zisului „consiliu pentru drepturile omului” al lui Putin, apăruse frecvent la radio chiar și în această vară.

Zeci de morți, un singur tipar: explicații oficiale fragile

Zeci de persoane influente au murit în ultimii ani în urma unor căderi de la ferestre, „insuficiențe cardiace” subite, sinucideri aparente sau atacuri violente.