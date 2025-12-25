Prima pagină » Cultură-Media » Vera Alentova, vedeta din „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit la 83 de ani. Pelicula sovietică, premiată cu Oscar

Actrița rusă Vera Alentova, cunoscută mai ales pentru rolul său principal în „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă premiată cu Oscar, a murit la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Teatrul Dramatic Pușkin.
Diana Nunuț
25 dec. 2025, 18:20, Cultură-Media

Actrița rusă Vera Alentova, cunoscută mai ales pentru rolul principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit la vârsta de 83 de ani, scrie The Moscow Times.

Alentova a devenit faimoasă în urma interpretării personajului Katerina Tikhonova în filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, pelicula care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1979. Parcursul personajului, de la o tânără care se luptă să supraviețuiască la o moscovită de succes și independentă, a făcut-o pe Alentova una dintre cele mai recunoscute actrițe ale generației sale.

Potrivit sursei citate, agenția de știri Msk1.ru a relatat că Alentova a fost transportată pe targă joi dimineață, după ce s-a simțit rău în timpul ceremoniei de rămas bun pentru colegul său actor Anatoly Lobotsky.

Teatrul Dramatic Pușkin a anunțat decesul actriței, într-o postare pe Telegram. Momentan, nu se cunoaște cauza decesului.

„Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul care menționează că actrița Vera Alentova a lucrat la teatrul din Moscova în ultimii 60 de ani.

Biografie Vera Alentova

Vera Alentova s-a născut în 1942 în orașul Kotlas din nordul regiunii Arkhangelsk, într-o familie de artiști. A absolvit Școala de Teatru din Moscova în 1965 și a devenit în scurt timp o figură importantă pe scena și ecranul sovietic.

S-a alăturat Teatrului Dramatic Pușkin la scurt timp după absolvire, câștigând aprecieri pentru interpretările sale atât în producții clasice, cât și contemporane. Alentova a apărut în peste 30 de filme și seriale de televiziune de-a lungul carierei sale și a primit numeroase distincții, printre care Premiul de Stat al URSS în 1981.

