Documentarul „Melania” înregistrează o scădere în vânzarea de bilete / Top 10 filme după încasări la box office-ul intern

Weekendul Super Bowl este de obicei unul dintre cele mai puțin vizitate perioade ale anului pentru cinema. Anul trecut a fost al doilea weekend cu cele mai slabe încasări, iar în 2024 s-a clasat pe ultimul loc în ceea ce privește vizionarea de filme, scrie Associated Press.

În schimb, studiourile s-au concentrat pe promovarea filmelor pentru publicul numeros al televiziunii. Printre trailerele care urmau să fie difuzate duminică în cadrul transmisiunii NFL se numărau „Mandalorian and Grogu” al Walt Disney Co., filmul biografic al Lionsgate despre Michael Jackson, „Michael”, și „The Super Mario Galaxy Movie” al Universal Pictures.

În cinematografele din America de Nord, filmul „Send Help”, produs de Disney-20th Century Studios și regizat de Sam Raimi, a condus clasamentul filmelor cu 10 milioane de dolari în al doilea weekend, potrivit estimărilor studioului de duminică. Cu 53,7 milioane de dolari la nivel global până în prezent, thrillerul de supraviețuire clasificat R s-a dovedit a fi un succes solid cu buget mediu. Între timp, Disney a văzut cum filmul său „Zootopia 2” a depășit 1,8 miliarde de dolari la nivel mondial în a 11-a săptămână de la lansare.

Scădere 67%

„Melania”, de la Amazon MGM, a adăugat 300 de cinematografe în al doilea weekend, dar a înregistrat o scădere bruscă, cu vânzări de bilete de 2,4 milioane de dolari, în scădere cu 67% față de debutul său mult discutat. Scăderea rapidă înseamnă că documentarul regizat de Brett Ratner se îndreaptă probabil spre un eșec, având în vedere prețul său ridicat. Amazon MGM a plătit 40 de milioane de dolari pentru drepturile de film, plus aproximativ 35 de milioane de dolari pentru promovarea acestuia.

Totalul nord-american pentru „Melania” se ridică la 13,4 milioane de dolari. Amazon MGM nu a publicat cifrele internaționale, deși se așteaptă ca acestea să fie nesemnificative.

Kevin Wilson, șeful distribuției interne pentru studio, a declarat că performanța filmului la box-office „este un prim moment critic care validează strategia noastră holistică de distribuție, crește gradul de conștientizare și implicare și oferă un impuls înainte de lansarea finală a filmului pe Prime Video”.

Vânzările de bilete ale filmului — care ar fi foarte bune pentru un documentar mai puțin costisitor — au fost un subiect de discuție pe tot parcursul săptămânii. Prezentatorii de emisiuni nocturne Stephen Colbert și Jimmy Kimmel au criticat vânzările filmului. Kimmel le-a numit „rezultate trucate”. În alte cinematografe, comedia romantică „Solo Mio” cu Kevin James, filmată în Italia, a debutat cu încasări solide de 7,2 milioane de dolari, o victorie importantă pentru Angel Studios, cunoscut mai ales pentru filmele sale cu tematică religioasă. „Stray Kids: The Dominate Experience”, un film concert K-pop lansat de Bleecker Street, a debutat cu încasări de 5,6 milioane de dolari și încă 13,2 milioane de dolari în străinătate. Adaptarea lui Bram Stoker, „Dracula”, regizată de Luc Besson, a debutat cu 4,5 milioane de dolari, cel mai bun debut al studioului pentru distribuitorul independent Vertical.

Una dintre cele mai neobișnuite lansări în cinematografe rămâne însă filmul independent cu buget redus „Iron Lung”. Regizorul de pe YouTube Markiplier, al cărui nume real este Mark Fischbach, a finanțat și distribuit singur adaptarea jocului video cu rating R, pe lângă faptul că a scris scenariul, a regizat și a jucat în film. În al doilea weekend, „Iron Lung” a încasat 6,2 milioane de dolari, ajungând la un total de 31,2 milioane de dolari în două săptămâni. Producția a costat 3 milioane de dolari.

Top 10 filme după încasări la box office-ul intern

Având în vedere că cifrele finale pentru piața internă vor fi publicate luni, această listă ia în calcul vânzările estimate de bilete pentru perioada vineri-duminică în cinematografele din SUA și Canada, potrivit Comscore:

1. „Send Help”, 10 milioane de dolari.

2. „Solo Mio”, 7,2 milioane de dolari.

3. „Iron Lung”, 6 milioane de dolari.

4. „Stray Kids: The Dominate Experience”, 5,6 milioane de dolari.

5. „Dracula”, 4,5 milioane de dolari.

6. „Zootopia 2”, 4 milioane de dolari.

7. „Avatar: Fire and Ash”, 3,5 milioane de dolari.

8. „The Strangers: Chapter 3”, 3,5 milioane de dolari.

9. „Shelter”, 2,4 milioane de dolari.

10. „Melania”, 2,4 milioane de dolari.