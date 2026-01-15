Filmul „The Housemaid” depășește pragul de 200 de milioane de dolari la nivel global

Thrillerul „The Housemaid”, adaptare a romanului semnat de Freida McFadden, urmează să treacă de 100 de milioane de dolari pe piața nord-americană vineri, după ce a depășit deja acest prag pe piețele internaționale la începutul săptămânii, potrivit Deadline. Performanța confirmă succesul global al producției, lansată în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

„The Housemaid” le are în rolurile principale pe Amanda Seyfried, care interpretează o soție bogată cu un comportament instabil, și pe Sydney Sweeney, în rolul unei tinere misterioase angajate ca menajeră într-o vilă de lux.

Distribuția este completată de Brandon Sklenar și Michele Morrone. Intriga se transformă rapid într-un lanț de evenimente violente și tensionate, pe măsură ce secretele personajelor ies la iveală.

Pentru Sydney Sweeney, filmul se apropie de a deveni al doilea cel mai mare succes al carierei sale, fiind la aproximativ 20 de milioane de dolari distanță de comedia romantică „Anyone But You” (2023), care a înregistrat încasări globale de peste 220 de milioane de dolari. Cel mai mare succes comercial al actriței rămâne „Once Upon a Time in Hollywood” (392 milioane de dolari).

În total, filmele regizate de Paul Feig au generat peste 1,4 miliarde de dolari la box office-ul mondial, cel mai mare succes al său rămânând „Bridesmaids” (2011), cu aproape 325 de milioane de dolari încasări.

„The Housemaid” va avea o continuare

„The Housemaid” este al doilea film Lionsgate din sezonul 2025–2026 care depășește pragul de 200 de milioane de dolari la nivel global, după „Now You See Me: Now You Don’t”, care a ajuns luna trecută la 241 de milioane de dolari. Studioul își finanțează o parte semnificativă a producțiilor prin licențierea drepturilor internaționale.

Succesul filmului a determinat deja anunțarea unei continuări, „The Housemaid’s Secret”, bazată pe următorul volum din seria de succes a Freidei McFadden. Scenariul este în lucru, iar Paul Feig este așteptat să revină în postura de regizor, alături de Sydney Sweeney și Michele Morrone.

Filmul este distribuit în prezent în 66 de țări, ocupând recent primul loc în box office-ul din Marea Britanie.

În România, în două săptămâni, filmul a avut încasări de peste 667.000 de dolari, potrivit platformei de specialitare BoxOfficeMojo.