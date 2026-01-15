Filmul Cravata Galbenă, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara

Producția va avea premiera peste ocean în data de 6 februarie, la Teatrul Riviera. Proiecții suplimentare ale filmului sunt programate pe 7 și 9 februarie, în sala Film Center 2.

Recunoscut ca reper major în calendarul industriei cinematografice internaționale, Festivalul de la Santa Barbara este considerat un important barometru al curselor pentru premiile Oscar.Este cunoscut pentru evenimentele de tip Celebrity Tributes și pentru prezența constantă a unor nume importante din cinematografia mondială.

Poziționat în apropierea orașului Los Angeles, festivalul atrage anual cineaști, actori și profesioniști de top din industrie și beneficiază de expunere mediatică ridicată.

„Este o onoare deosebită să ducem Cravata Galbenă la SBIFF, cu prilejul premierei în Statele Unite. Nu există un loc mai potrivit decât Santa Barbara pentru ceea ce sperăm să fie începutul unui dialog frumos și de durată cu publicul american”, a declarat regizorul filmului, Serge Ioan Celebidachi.

De-a lungul timpului, Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara a găzduit unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Printre actorii și cineaștii omagiați în cadrul celebrului program Celebrity Tributes se numără Bradley Cooper, Denzel Washington, Brad Pitt, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Cate Blanchett și Angelina Jolie. Prezența constantă a unor personalități de prim rang a consolidat statutul festivalului ca punct de întâlnire esențial pentru elita industriei cinematografice internaționale.

Premiera din Statele Unite a filmului Cravata Galbenă, prezentată în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara, este realizată cu sprijinul Trip Tailor, Catena, KPMG și Magic Holiday.

Cel mai vizionat film românesc al anului 2025

De la lansarea în cinematografe, filmul Cravata Galbenă a fost văzut de peste 470.000 de spectatori, devenind cel mai vizionat film românesc al anului 2025.

Inspirat din destinul legendarului dirijor Sergiu Celibidache, filmul Cravata Galbenă prezintă extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Distribuție

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei internaționale, printre care John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizată în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă poate fi văzut în cinematografele din România, distribuit de Vertical Entertainment.