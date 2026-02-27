Imperiul media se reașază. Oamenii lui Donald Trump bat la ușa CNN și HBO, iar preluarea Paramount Skydance de către David Ellison pare inevitabilă

Decizia marchează ieșirea de facto a gigantului de streaming dintr-o competiție considerată una dintre cele mai importante tranzacții media ale ultimilor ani.

Cu doar o zi înainte, Warner Bros Discovery confirmase că oferta de peste 92 de miliarde de dolari depusă de Paramount Skydance, la care se adaugă o despăgubire de aproximativ 3 miliarde de dolari pentru Netflix, este superioară celei formulate de Netflix.

Potrivit unei analize publicate chiar de CNN, David Ellison, directorul Paramount Skydance, este „pe punctul de a deveni regele Hollywood-ului”. În urmă cu mai puțin de un an, Ellison conducea o companie relativ mică de producție cinematografică, iar acum se află la un pas de a controla un imperiu media global.

Într-un e-mail intern adresat angajaților CNN, Mark Thompson, directorul rețelei, le-a cerut acestora „să nu tragă concluzii pripite” până la finalizarea procesului de achiziție.

Miza politică a preluării Warner Bros Discovery

Retragerea Netflix a survenit la câteva ore după ce Ted Sarandos a efectuat o vizită la Casa Albă, descrisă de companie drept una programată anterior. Contextul politic nu este însă lipsit de semnificație.

Donald Trump, aflat într-un conflict deschis de ani de zile cu CNN, și-a exprimat public opoziția față de ideea ca Netflix să preia controlul rețelei de știri, favorizându-l în schimb pe David Ellison, apropiat de cercurile MAGA. Tatăl acestuia, Larry Ellison, fondatorul Oracle, este unul dintre principalii finanțatori ai mișcării și conduce în prezent asocierea de companii americane care controlează TikTok în SUA.

Aprobarea autorităților, ultimul obstacol în preluarea Warner Bros Discovery

Tranzacția rămâne condiționată de acordul autorităților de concurență. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că Departamentul de Justiție al statului analizează cu atenție potențiala fuziune.

Dincolo de dimensiunea economică, preluarea Warner Bros Discovery ridică o miză politică majoră, CNN fiind considerată piesa centrală într-un peisaj media extrem de polarizat din Statele Unite.