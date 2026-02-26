Irina Baianț transformă 8 Martie într-o declarație de iubire. Un spectacol despre curajul de a simți

Evenimentul începe la ora 19.00 și este gândit ca o experiență, nu doar ca un concert. Artista propune tuturor o seară despre emoția sinceră, despre vulnerabilitate și despre acel curaj rar de a simți fără plasă de siguranță.

„Pe 8 martie, la Sala Palatului, vom celebra femeia. Forța ei. Fragilitatea ei. Puterea de a iubi. Letters to Juliet este despre voi. Despre curajul de a simți. Despre poveștile pe care le purtați în inimă. Despre iubirea care ne transformă. Vă aștept cu drag”, a transmis Irina Baianț.

Trei stări, o poveste

Spectacolul este construit ca un parcurs emoțional în trei capitole, iar cele trei ipostaze prezentate nu țin de vârstă, ci de trăiri și transformări interioare.

Primul capitol vorbește despre „femeia început” – ingenuă, visătoare, deschisă către iubire. Urmează „femeia mamă” – creatoare și hrănitoare, cea care adesea își pune propriile dorințe pe pauză pentru liniștea celor din jur. În final, publicul o întâlnește pe „femeia de după furtună” – cea care a trecut prin pierderi, prin dor și prin alegeri dificile, dar care a ajuns la echilibru și claritate.

Confesiuni prin muzică

Potrivit descrierii concertului, „fiecare piesă muzicală este o scrisoare. Unele sunt adresate cuiva. Altele sunt adresate propriei inimi. Scrisori despre dor, pierdere, alegere și liniștea care vine după. Poate acolo unde nimic nu este reparat, dar va fi cu siguranță recunoscut”.

Irina Baianț este cunoscută pentru spectacolele sale care depășesc granița unui simplu recital. De-a lungul carierei, a construit proiecte în care muzica devine poveste, iar povestea devine oglindă pentru public. „Letters to Juliet” continuă această direcție, punând în centru iubirea de sine — considerată de artistă cea mai matură formă de prețuire.

La Sala Palatului, „8 Martie va fi o seară în care femeia din public nu trebuie să demonstreze nimic. Doar să fie prezentă. Să asculte. Să își recunoască propria poveste în muzică”, spun organizatorii. „Doar prezență și bucuria de a fi femeie … sau a avea alături una demnă de cea mai frumoasă poveste!”

Dress code

Atmosfera va fi completată de un cod vestimentar „elegant romantic”, în ton cu conceptul spectacolului. Artista i-a invitat pe cei care vor fi prezenți să aleagă ținute în nuanțe deschise și materiale fluide, care să reflecte delicatețea și feminitatea temei.

Sunt recomandate culorile alb, crem, bej, nude, roz pudrat, piersică și bordo, iar materialele propuse – mătase, satin, voal și dantelă – întregesc imaginea unei seri dedicate sensibilității și eleganței.

Mai mult decât un concert

În acest fel, „Letters to Juliet” propune, de Ziua Femeii, mai mult decât un concert. O invitație la sinceritate și la curaj, care amintește că, dincolo de toate formele iubirii, cea mai importantă rămâne iubirea de sine.