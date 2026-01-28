Filmul The Invite, regizat de Olivia Wilde, cumpărat pentru peste 10 milioane de dolari, la Sundance

Acordul a depășit pragul de 10 milioane de dolari, după un maraton de negocieri care a durat 72 de ore, potrivit Deadline.

Licitația a implicat mai mulți jucători importanți din industrie. În faza finală au rămas A24, Focus Features și noul label de film contemporan al Warner Bros., condus de Christian Parkes, fost director de marketing la Neon.

În cele din urmă, A24 a obținut drepturile asupra filmului. Anterior, și Netflix, Neon sau Searchlight și-au manifestat interesul.

Surse citate de Deadline susțin că Olivia Wilde a dorit ca filmul să beneficieze de o lansare în cinematografe, un criteriu important în alegerea distribuitorului.

„The Invite” marchează o nouă colaborare între Wilde și producătoarea Megan Ellison, prin Annapurna, după succesul filmului „Booksmart”. Este al treilea film regizat de cunoscuta actriță multi-premiată.

Comedia romantică urmărește povestea a două cupluri: Joe și Angela, interpretați de Olivia Wilde și Seth Rogen, aflați într-un moment critic al relației, și vecinii lor de deasupra, jucați de Edward Norton și Penélope Cruz. O cină aparent banală degenerează într-o succesiune de situații tot mai complicate.

Filmul a fost turnat în ordine cronologică. Olivia Wilde a declarat că a abordat proiectul „ca pe o piesă de teatru”, după un scenariu adaptat de Rashida Jones și Will McCormack.

Premiera mondială de la Sundance de miercuri a fost primită cu entuziasm, fiind răsplătită cu ovații în picioare.

„A fost cea mai bună seară din viața mea. Să stau în sală și să râd împreună cu publicul a fost absolut minunat”, a declarat Wilde.