Papa Leon s-a instalat în Palatul pontifical după zece luni de la alegerea sa

„În această după-amiază, Papa Leon al XIV-lea va intra în posesia apartamentelor sale din Palatul Apostolic și se va instala, împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, în spațiile ocupate anterior de predecesorii săi”, a anunțat Vaticanul într-un comunicat, citat de Le Figaro.

De la alegerea sa în mai 2025, Papa a continuat să locuiască la Palatul Sfântului Oficiu, la doi pași de Vatican, unde stătea deja în calitate de cardinal.

În ochii observatorilor, această mutare marchează o formă de „revenire la normal” după pontificatul lui Francisc, care a locuit de la alegerea sa în 2013 până la moartea sa în 2025 în reședința Santa Marta, din Vatican, considerând apartamentele pontificale prea spațioase și prea vaste.

În ultimele luni, au fost făcute lucrări de amenajare la palatul pontifical, în special în ceea ce privește conexiunea la internet și securitatea.

Locuința de aproximativ zece camere situată aici, în care locuiesc papii din 1870, cuprinde, printre altele, o capelă, un vestibul, o bibliotecă, un birou, o sufragerie, un dormitor și o încăpere din care papa rostește în fiecare duminică rugăciunea Angelus printr-o fereastră cu vedere spre Piața Sfântul Petru.

Leon al XIV-lea a decis, de asemenea, să reia tradiția reședinței de vară a papilor la Castel Gandolfo, lângă Roma, o tradiție abandonată și ea de predecesorul său argentinian.