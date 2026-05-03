Presa italiană: Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia. Se va întâlni cu Papa Leon?

Secretarul american de stat Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia, unde va avea o serie de întâlniri cu oficiali, a relatat duminică ziarul italian Corriere della Sera. Informația privind deplasarea lui Rubio în Italia vine la câteva săptămâni după ce președintele american Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea au avut un schimb de replici în spațiul public privind situația din Orientul Mijlociu.
Marco Rubio. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 mai 2026, 12:31, Știri externe

Secretarul american de stat Marco Rubio va merge la Vatican și în Italia săptămâna viitoare, unde se va întâlni cu unii oficiali. Informația a fost relatată de ziarul italian Corriere della Sera, care nu menționează concret dacă Rubio se va întâlni și cu Suveranul Pontif, însă este de așteptat ca acesta să se vadă cu cardinalul Pietro Parolin, principalul reprezentant diplomatic al Vaticanului.

Rubio urmează să aibă discuții cu miniștrii italieni de externe și apărare. Publicația italiană mai menționează că vizita lui Rubio în Italia are ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două țări după criticile dure ale lui Trump la adresa Italiei.

Schimb de replici între Trump și Papa Leon pe tema războiului din Iran

Informația privind deplasarea sa în Italia vine la câteva săptămâni după ce președintele american Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea au avut un schimb de replici în spațiul public privind războiul din Orientul Mijlociu.

Trump l-a criticat pe Papa Leon pe rețelele sociale de mai multe ori în aprilie, numindu-l la un moment dat pe pontif „groaznic”. La momentul respectiv, premierul italian Giorgia Meloni a luat apărarea Suveranului Pontif, calificând drept „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump Papei.

„Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a spus Giorgia Meloni la momentul respectiv.

Programul nu a fost încă finalizat și, potrivit Reuters, care citează ziarul La Reppublica, o întâlnire între Rubio și Meloni nu este exclusă.

Rubio l-a întâlnit ultima oară pe Leon, primul papă american, în mai 2025, alături de vicepreședintele american JD Vance.

Călătoria are loc la câteva zile după ce Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania, cea mai mare bază europeană a sa, pe fondul unei perspective diferite privind războiul SUA împotriva Iranului.

Italia este una dintre țările europene cu cea mai mare prezență a trupelor americane, cu aproape 13.000 de soldați în serviciu activ la sfârșitul anului 2025.

