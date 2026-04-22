Curajul înseamnă să-ți spui părerea – răspunsul lui Meloni pentru Trump

Meloni a fost întrebată la un târg de mobilă din Milano dacă e dezamăgită de declarațiile lui Donald Trump și a răspuns negativ, scrie Gazeta Express.

Conflictul este legat de criticile dure ale președintelui american Trump la adresa apelurilor repetate la pace ale Papei Leon al XIV-lea, pe care Meloni le-a descris ca fiind inacceptabile.

Ca răspuns, președintele Trump a acuzat-o de lipsă de curaj și s-a arătat șocat, adăugând că prim-ministrul italian este de nerecunoscut.

Meloni a subliniat că și-a exprimat pur și simplu opinia, subliniind că „curajul înseamnă să-ți spui părerea chiar și atunci când nu ești de acord”.

Ea a adăugat că acest lucru nu schimbă sprijinul ei pentru unitatea occidentală și nici relația dintre Italia și SUA.

Întrebată de reporteri, Meloni a confirmat, de asemenea, că nu a vorbit recent cu președintele american.