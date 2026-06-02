Donald Trump semnează un ordin executiv privind securitatea inteligenței artificiale. Reglementări pe bază de voluntariat din partea marilor companii

Președintele american Donald Trump a semnat marți un ordin executiv care stabilește un cadru de reglementare pentru inteligența artificială în Statele Unite, relatează AFP.

Documentul prevede crearea unui sistem voluntar prin care companiile dezvoltatoare de inteligență artificială își pot supune modelele unei evaluări guvernamentale înainte de lansare. Totodată, textul precizează explicit că ordinul executiv nu poate fi folosit pentru instituirea unor mecanisme obligatorii de aprobare prealabilă a noilor tehnologii.

De asemenea ordinul președintelui urmărește crearea unei platforme de coordonare conduse de Departamentul Trezoreriei, în colaborare cu Agenția Națională de Securitate (NSA) și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Protecția Infrastructurii (CISA), care va facilita identificarea și remedierea vulnerabilităților informatice împreună cu industria privată, tot pe bază voluntară.

Măsurile vin pe fondul avertismentelor privind riscurile de securitate, în condițiile în care noile modele de AI sunt capabile să identifice și să exploateze vulnerabilitățile sistemelor informatice la o viteză fără precedent.

Adoptarea ordinului evidențiază dezbaterile din interiorul administrației americane privind reglementarea inteligenței artificiale.

O parte a oficialilor susține introducerea unor mecanisme de supraveghere pentru a reduce riscurile de securitate, în timp ce alții consideră că orice formă de control guvernamental ar putea încetini inovația americană în competiția cu China.