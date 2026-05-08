Prima pagină » Știrile zilei » Un stat asiatic recrutează mii de influenceri și experți în IA pentru a revoluționa propaganda de stat

Un stat asiatic recrutează mii de influenceri și experți în IA pentru a revoluționa propaganda de stat

Guvernul unei țări asiatice pregătește o amplă strategie de modernizare a aparatului de propagandă, care include recrutarea influencerilor de pe rețelele sociale și a experților în I.A. planificând ca 80% din informațiile din spațiul online autohton să fie „pozitive” până în 2030.
Un stat asiatic recrutează mii de influenceri și experți în IA pentru a revoluționa propaganda de stat
Secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez (CPV), To Lam. Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
08 mai 2026, 08:08, Știri externe

Guvernul vietnamez intenționează să creeze până în 2030 o rețea formată din cel puțin 1.000 de influenceri și 5.000 de experți în inteligență artificială, care să distribuie conținut considerat „pozitiv” de către stat, potrivit unor documente interne consultate de Reuters

Strategia, elaborată în aprilie de comitetul de propagandă al Partidului Comunist, are ca obiectiv principal crearea unei „imunități ideologice” la nivelul întregii societăți împotriva informațiilor considerate „nocive, toxice și false”. 

Documentul prevede ca până la sfârșitul deceniului cel puțin 80% din informațiile în limba vietnameză din spațiul online să fie considerate pozitive. 

În plus, instrumentele de inteligență artificială ar urma să identifice și să elimine în cel mult 24 de ore aproximativ 90% din conținutul care încalcă directivele partidului.  

Noua abordare presupune abandonarea metodelor clasice de comunicare în favoarea unor formate moderne, precum podcasturi și videoclipuri scurte. 

Strategia apare în contextul consolidării puterii de către președintele Vietnamului, To Lam. Sub conducerea actualului lider, fost șef al serviciilor de securitate publică, controlul asupra discursului public a fost tot mai reglementat, vociile disidente fiind amendate sau închise. 

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Leguma care îngrașă de 2 ori mai mult decât shaorma cu de toate. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor