Un stat asiatic recrutează mii de influenceri și experți în IA pentru a revoluționa propaganda de stat

Guvernul vietnamez intenționează să creeze până în 2030 o rețea formată din cel puțin 1.000 de influenceri și 5.000 de experți în inteligență artificială, care să distribuie conținut considerat „pozitiv” de către stat, potrivit unor documente interne consultate de Reuters.

Strategia, elaborată în aprilie de comitetul de propagandă al Partidului Comunist, are ca obiectiv principal crearea unei „imunități ideologice” la nivelul întregii societăți împotriva informațiilor considerate „nocive, toxice și false”.

Documentul prevede ca până la sfârșitul deceniului cel puțin 80% din informațiile în limba vietnameză din spațiul online să fie considerate pozitive.

În plus, instrumentele de inteligență artificială ar urma să identifice și să elimine în cel mult 24 de ore aproximativ 90% din conținutul care încalcă directivele partidului.

Noua abordare presupune abandonarea metodelor clasice de comunicare în favoarea unor formate moderne, precum podcasturi și videoclipuri scurte.

Strategia apare în contextul consolidării puterii de către președintele Vietnamului, To Lam. Sub conducerea actualului lider, fost șef al serviciilor de securitate publică, controlul asupra discursului public a fost tot mai reglementat, vociile disidente fiind amendate sau închise.