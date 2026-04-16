Propagandă cu „față” de Lego. Videoclipurile generate cu inteligență artificială care promovează mesajele Iranului ajung la sute de milioane de vizualizări

Clipurile prezintă scene dramatice cu copii, avioane de luptă și lideri politici, inclusiv fostul președinte al SUA, Donald Trump. Mesajul central este unul clar: Iranul este prezentat ca o țară care se opune unui „opresor global”, reprezentat de Statele Unite.

Fenomenul a fost analizat într-un interviu realizat de BBC prin videoconferință, unde jurnaliștii au discutat cu un reprezentant al companiei Explosive Media, una dintre principalele surse ale acestor videoclipuri. Acesta a acceptat să fie identificat doar drept „domnul Explosive”.

Inițial, reprezentantul a negat orice legătură directă cu autoritățile iraniene. Ulterior, după mai multe întrebări, acesta a recunoscut că regimul iranian este, de fapt, un client al companiei, lucru pe care nu îl confirmase public până acum.

Videoclipurile sunt realizate de o echipă mică, de sub zece persoane, iar stilul vizual inspirat de Lego a fost ales pentru că este „un limbaj universal”. Conținutul este distribuit frecvent de conturi media asociate statelor Iran și Rusia, ajungând rapid la un public larg.

Conținut viral, dar plin de informații false

Deși au un impact puternic în mediul online, multe dintre aceste videoclipuri conțin informații inexacte sau chiar teorii nefondate. De exemplu, într-un clip este prezentată capturarea unui pilot american de către armata iraniană, deși autoritățile SUA au confirmat că acesta a fost salvat de forțele speciale.

Reprezentantul Explosive Media respinge însă aceste informații.

„Este posibil să nu fi existat niciun pilot dispărut, să nu fi existat nicio operațiune de salvare. Scopul lor principal era să fure uraniu din Iran”, a spus el.

Astfel de afirmații contribuie la răspândirea unor versiuni alternative ale realității, mai ales în rândul publicului din mediul online. Experții avertizează că acest tip de conținut este extrem de eficient. Emma Briant, specialistă în propagandă, consideră că termenul „slopaganda” (o combinație între „conținut de slabă calitate generat de AI” și propagandă) este prea slab pentru a descrie impactul acestor materiale, pe care le numește „foarte sofisticate”.

În același timp, alți experți spun că inteligența artificială permite statelor autoritare să comunice mai eficient cu publicul occidental, folosind instrumente antrenate pe date occidentale și adaptate cultural.

„Este o onoare să lucrezi pentru patrie”

Popularitatea acestor videoclipuri a crescut semnificativ odată cu conflictul dintre Statele Unite și Iran, început în februarie. Clipurile sunt produse rapid, uneori chiar înaintea anunțurilor oficiale, și prezintă distrugeri masive provocate de Iran, deși în realitate pagubele sunt mai limitate.

După mai multe discuții, reprezentantul Explosive Media a recunoscut colaborarea cu autoritățile iraniene și a justificat această relație: „Este o onoare să lucrezi pentru patrie.”

De asemenea, acesta a respins criticile legate de conținutul controversat al videoclipurilor, inclusiv acuzațiile de antisemitism, susținând că materialele sunt „antisioniste”.

Specialiștii avertizează că acest tip de propagandă digitală reprezintă o formă nouă de „diplomație online”, mult mai rapidă și mai greu de controlat. În lipsa intermediarilor tradiționali, precum presa, informațiile circulă direct către public, crescând riscul de dezinformare și interpretări eronate.

Chiar dacă unele conturi sunt închise de platformele sociale, altele apar rapid în locul lor, semn că acest fenomen este departe de a dispărea.