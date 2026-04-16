Prima pagină » Știri externe » YouTube închide un canal pro-Iran cu clipuri în stil Lego care îl ironizau pe Trump

YouTube închide un canal pro-Iran cu clipuri în stil Lego care îl ironizau pe Trump

YouTube a închis canalul unui grup pro-Iran care producea videoclipuri virale realizate cu inteligență artificială în care era ironizat președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri platforma deținută de Google, potrivit AFP.
Iulian Moşneagu
16 apr. 2026, 08:14, Știri externe

Explosive Media, un grup care se prezintă drept independent, dar despre care există suspiciuni că ar avea legături cu guvernul iranian, a devenit cunoscut pe internet în timpul războiului dintre SUA și Iran, prin clipuri realizate cu inteligența artificială, în stil Lego, care au adunat milioane de vizualizări.

„Am închis canalul pentru încălcarea politicilor noastre privind spamul, practicile înșelătoare și escrocheriile”, a declarat un purtător de cuvânt al YouTube pentru AFP, fără alte detalii.

Potrivit acestuia, canalul a fost suspendat pe 27 martie.

Explosive Media a continuat să publice videoclipuri care ironizează campania militară a SUA și pe alte platforme, inclusiv pe X, deținută de Elon Musk, și pe Telegram.

Și Instagram, platformă deținută de Meta, a eliminat contul grupului, au relatat presa din SUA, însă un alt cont cu același nume era încă activ miercuri.

Criticând decizia YouTube, Explosive Media a scris pe X: „Serios! Animațiile noastre în stil LEGO sunt chiar violente?”

Astfel de clipuri satirice, distribuite intens de conturi pro-Teheran și chiar de misiuni diplomatice iraniene, au devenit în ultimele săptămâni un instrument eficient de război informațional.

Conținutul în limba engleză al Explosive Media pare să fie destinat publicului din afara Iranului, unde platforme precum X sunt blocate de ani de zile și pot fi accesate doar prin VPN.

