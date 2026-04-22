Serviciile britanice: 100 de state au programe de spionaj capabile să atace rețelele și companiile din Regatul Unit

Informațiile au fost prezentate înaintea conferinței CYBERUK de la Glasgow, unde oficialii britanici urmează să avertizeze asupra creșterii accelerate a amenințărilor cibernetice venite din partea unor state. Potrivit Politico, Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC) – parte a agenției britanice de informații GCHQ – estimează că aproximativ 100 de țări au procurat astfel de programe, ceea ce arată că accesul la aceste instrumente devine tot mai ușor.

Piața de hacking, în expansiune

Tehnologiile comerciale de spionaj informatic au cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele două decenii. Programe precum Pegasus sau Predator – aplicații de spionaj care pot infecta telefoane și permite accesul la mesaje, apeluri sau date – au fost folosite pentru a monitoriza jurnaliști și disidenți politici în întreaga lume.

Potrivit NCSC, aria celor vizați s-a lărgit în ultimii ani. „Sfera țintelor s-a extins”, arată instituția, menționând că bancherii și directorii cu averi mari sunt din ce în ce mai des vizați de astfel de atacuri.

Într-un singur an, numărul atacurilor cibernetice majore asupra Marii Britanii s-a dublat, iar majoritatea incidentelor sunt atribuite actorilor statali, nu grupărilor infracționale.

Companiile ignoră riscul

Directorul executiv al NCSC, Richard Horne, a atras atenția că firmele care nu tratează securitatea cibernetică drept o prioritate „nu mai sunt doar naive”, ci „nu reușesc să înțeleagă realitatea lumii de astăzi”.

El a descris situația drept o „furtună perfectă” în domeniul securității cibernetice, subliniind că țări precum China dispun de un „nivel uluitor de sofisticare” în capacitatea de a lansa astfel de atacuri.

Inteligența artificială crește riscurile

Unul dintre factorii care accelerează aceste amenințări este evoluția rapidă a inteligenței artificiale. Potrivit lui Horne, noile tehnologii „permit descoperirea și exploatarea vulnerabilităților existente la scară largă”.

Compania Anthropic a anunțat recent un model experimental, Mythos, despre care cercetătorii spun că este prea periculos pentru a fi lansat public, deoarece ar putea ajuta utilizatorii să identifice și să exploateze vulnerabilități complexe ale sistemelor informatice.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Securitate Protectivă, parte a MI5, a contactat companiile care operează servicii esențiale – de la energie nucleară la telecomunicații – pentru a le avertiza asupra riscurilor emergente.

Viteză și scară imposibil de egalat de oameni

Ministrul britanic al securității, Dan Jarvis, va cere companiilor de inteligență artificială să se implice activ în apărarea cibernetică a țării.

El susține că astfel de tehnologii ar putea permite identificarea și remedierea vulnerabilităților „la o viteză și la o scară pe care niciun om nu le poate egala”, descriind dezvoltarea acestor sisteme drept un „efort generațional” care va testa limitele ingineriei și inovării.