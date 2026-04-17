Papa Leon, aflat în Camerun, condamnă „mâna de tirani” care fac ravagii în lume

Leon, primul papă american, a condamnat, de asemenea, liderii care au folosit limbajul religios pentru a justifica războaiele și a cerut o „schimbare decisivă de curs” în cadrul unei întâlniri în cel mai mare oraș din regiunile anglofone ale Camerunului, unde un conflict latent care durează de aproape un deceniu a lăsat în urmă mii de morți, scrie Reuters.

„Stăpânii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, dar adesea o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus pontiful.

„Ei închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pentru ucidere și devastare, dar resursele necesare pentru vindecare, educație și restaurare nu se găsesc nicăieri.”

„O lume cu susul în jos”

Atacurile lui Trump la adresa lui Leon, lansate pentru prima dată în ajunul ambițiosului turneu al papei în patru țări din Africa și repetate marți seara, au provocat consternare în Africa, unde trăiește mai mult de o cincime din catolicii lumii.

Leon, care a păstrat un profil relativ discret în cea mai mare parte a primului său an ca lider al Bisericii cu 1,4 miliarde de membri, s-a impus ca un critic deschis al războiului care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, lider spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, a declarat joi că este alături de papă în „apelul său curajos pentru un regat al păcii” .

Vorbind în orașul anglofon Bamenda, pontiful a criticat aspru și liderii care invocă teme religioase pentru a justifica războaiele.

„Vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul lor câștig militar, economic și politic, târând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”, a spus el.

„Este o lume cu susul în jos, o exploatare a creației lui Dumnezeu care trebuie denunțată și respinsă de orice conștiință cinstită.”

Papa a făcut remarci similare luna trecută, spunând că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor cu „mâinile pline de sânge”, într-un comentariu interpretat pe scară largă ca fiind îndreptat împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a invocat limbajul creștin pentru a justifica războiul cu Iranul.

Trump a început să-l critice pe Leo duminică, când l-a numit pe papă „SLAB în fața criminalității și groaznic în politica externă” într-o postare pe Truth Social.

Președintele SUA l-a atacat din nou pe Leo pe rețelele de socializare marți seara. Miercuri, Trump a postat o imagine cu Iisus îmbrățișându-l pe Trump, după ce o imagine anterioară pe care o postase, care îl înfățișa ca pe o figură asemănătoare lui Iisus, a stârnit critici pe scară largă. Leon a declarat luni pentru Reuters că nu va înceta să se pronunțe cu privire la războiul din Iran și a evitat să-i răspundă direct lui Trump de atunci.

Încetare a focului de trei zile în timpul vizitei

După ce a sosit miercuri în Yaounde, capitala Camerunului, Leon a îndemnat guvernul acestei națiuni din Africa Centrală să eradice corupția și să reziste „capriciilor celor bogați și puternici” .

În timpul unei liturghii la aeroportul din Bamenda, joi, la care au participat aproximativ 20.000 de persoane, papa i-a criticat pe străinii care au exploatat bogățiile Africii, spunând că aceștia contribuie la sărăcia generalizată și la subdezvoltare.

„A sosit momentul, astăzi și nu mâine, acum și nu în viitor, să refacem mozaicul unității, reunind diversitatea și bogățiile țării și ale continentului”, a spus el.

Călătoria lui Leon de joi la Bamenda a stârnit o slabă speranță că s-ar putea lua măsuri pentru a rezolva conflictul de acolo, care își are rădăcinile în istoria colonială și postcolonială complexă a țării.

Camerunul, o fostă colonie germană, a fost împărțit între Marea Britanie și Franța după Primul Război Mondial. Partea franceză a obținut independența în 1960, iar un an mai târziu i s-a alăturat zona britanică mai mică, vorbitoare de limbă engleză, situată la vest.

Potrivit International Crisis Group, peste 6.500 de persoane au fost ucise și peste jumătate de milion au fost strămutate în urma luptelor dintre forțele guvernamentale și grupurile separatiste anglofone.

Preoții sunt frecvent răpiți pentru răscumpărare, iar unii au fost uciși. Joi, Papa Leon a ascultat mărturia sorei Carine Tangiri Mangu, care a povestit că a fost răpită și ținută ostatică timp de trei zile în noiembrie anul trecut, precum și a imamului Mohamad Abubakar, care a descris cum bărbați înarmați au „invadat” o moschee în timpul rugăciunilor în aceeași lună, ucigând trei persoane.

O alianță separatistă a declarat că va respecta un armistițiu de trei zile pentru a permite civililor și vizitatorilor să se deplaseze liber în timpul vizitei papei.

Eforturile de a negocia un acord de pace au dat până acum puține rezultate, deși Leon a spus că este încurajat de faptul că criza „nu a degenerat într-un război religios” și și-a exprimat speranța că liderii creștini și musulmani ar putea media încetarea luptelor.