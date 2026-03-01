Filmul „Scream 7” stabilește recorduri la box office, la debutul în cinematografe

Debutul „Scream 7” reprezintă cea mai bună lansare din istoria Paramount pentru un film horror, depășind recordul „Paranormal Activity 3” (52,5 milioane dolari). Totodată, reprezintă cea mai mare premieră pentru un horror lansat în februarie, devansând „Hannibal”, din 2001 (58 milioane dolari), notează Deadline.

Succesul este atribuit atât fanilor nostalgici, cât și unei noi generații de spectatori, cu 77% dintre cei prezenți la cinematografe având vârste între 18 și 44 de ani.

În premieră pentru franciză, filmul a rulat și în Imax, contribuind cu 7,1 milioane dolari la încasările globale.

Revenirea actriței Neve Campbell în rolul Sidney Prescott a reprezentat un punct de atracție major. Filmul a fost regizat de Kevin Williamson, creatorul seriei originale, și le prezintă pe Sidney și pe fiica ei, Tatum, confruntându-se cu un nou ucigaș Ghostface.

Pe plan internațional, filmul a obținut 22 milioane dolari în Europa, 7,7 milioane dolari în America Latină și 3,4 milioane dolari în Asia-Pacific, depășind performanțele „Scream 6”.

Cele mai mari încasări la nivel internațional s-au înregistrat în Regatul Unit (5,3 milioane dolari), Franța (4,2 milioane dolari), Mexic (3 milioane dolari) și Brazilia (2,3 milioane dolari).

Filmul a avut un buget net de 45 milioane dolari, co-finanțat în mod egal de Spyglass și Paramount.