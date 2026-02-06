Prima pagină » Sport » Au dispărut în 20 de secunde: Biletele pentru meciul România – Turcia s-au epuizat imediat. Mesajul federației

Biletele pentru partida dintre Echipa Națională de Fotbal a României și Turcia, programată pe 26 martie 2026 la Istanbul, s‑au vândut în doar 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF) pe pagina oficială de Facebook.
Mădălina Dinu
06 feb. 2026, 14:31, Sport

„CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s‑au epuizat instant! WOW! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play‑off‑ului”, se arată în mesajul postat de FRF, însoțit de mulțumiri pentru suportul fanilor.

La momentul deschiderii vânzării pe site‑ul oficial bilete.frf.ro, aproximativ 3.700 de persoane erau conectate simultan în sistem pentru a achiziționa tichete, semn al interesului uriaș pentru această confruntare crucială din semifinala play‑off‑ului pentru Cupa Mondială 2026.

Partida cu Turcia, găzduită de stadionul „Beşiktaş Park” din Istanbul, este decisivă pentru speranțele României de a ajunge la turneul final. Tricolorii trebuie să învingă selecționata gazdă pentru a ajunge în finala play‑off‑ului, unde vor da piept cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Prețul unui bilet pus în vânzare pentru suporterii români a fost de 145 de lei (aproximativ 27 de euro), iar locurile alocate fanilor tricolori au fost în Peluza Nord a arenei.

Dacă România va reuși să depășească Turcia și apoi adversara din finala play‑off‑ului, naționala țării noastre s‑ar califica la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, unde ar urma să întâlnească, în faza grupelor, echipe precum Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

