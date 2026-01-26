Rapid s-a impus la Arad, scor 2-1, în Superligă

UTA a deschis scorul în minutul 19, prin Marius Coman, cu un șut la vinclu.

Rapid a egalat înainte de pauză, în minutul 43, prin Alexandru Dobre, din penalty, acordat pentru henț la Pospelov.

După 23 de etape, Rapid București ocupă locul al doilea în clasamentul Superligii, cu 45 de puncte, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a opta, cu 35 de puncte.

Echipele de start

UTA: Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman.

Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai

Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila.

Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan

Antrenor: Costel Gâlcă