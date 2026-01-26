Rapid s-a impus la Arad, scor 2-1, în Superligă

UTA a deschis scorul în minutul 19, prin Marius Coman, cu un șut la vinclu.
Rapid a egalat înainte de pauză, în minutul 43, prin Alexandru Dobre, din penalty, acordat pentru henț la Pospelov.
După 23 de etape, Rapid București ocupă locul al doilea în clasamentul Superligii, cu 45 de puncte, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a opta, cu 35 de puncte.
UTA: Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman.
Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai
Antrenor: Adrian Mihalcea
Rapid: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila.
Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan
Antrenor: Costel Gâlcă