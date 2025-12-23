Opoziția parlamentară din Germania acuză partidul Alternativa pentru Germania (AfD) că încearcă să divulge informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor, folosind metoda întrebărilor parlamentare.

Acuzațiile vin în contextul în care politicianul german de extremă dreapta Ringo Mühlmann a manifestat un interes deosebit pentru divulgarea unor informații care, potrivit oponenților săi politici, ar putea fi de mare interes pentru serviciile secrete ruse, scrie POLITICO.

Metoda întrebărilor parlamentare

Folosindu-se de drepturile care îi revin în calitate de parlamentar, Mühlmann a solicitat în repetate rânduri guvernului regional să dezvăluie detalii despre apărarea locală împotriva dronelor, dar și transporturile de arme occidentale către Ucraina.

Doar într-o zi, în luna iunie, acesta a depus opt cereri de informații legate de drone și de capacitățile de apărare împotriva dronelor ale poliției din regiune, care este responsabilă de detectarea și respingerea dronelor.

În aceste condiții, opoziția germană i-a acuzat pe parlamentarii partidului de extremă dreapta că își folosesc mandatele pentru a încerca să dezvăluie informații sensibile pe care Moscova le-ar putea folosi în război și pentru a contribui la desfășurarea tehnicilor de război hibrid împotriva Europei.

„Nu poți să nu ai impresia că AfD lucrează la o listă de sarcini care i-au fost atribuite de Kremlin prin anchetele sale. Ce m-a frapat a fost interesul incredibil pentru infrastructura critică și autoritățile de securitate de aici, din Turingia, în special modul în care acestea gestionează amenințările hibride”, a declarat ministrul de interne din Turingia, Georg Maier, membru al Partidului Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, pentru presa germană și pentru POLITICO.

Cum se apără politicianul

Într-un interviu pentru POLITICO, Mühlmann a negat că ar urma o listă de sarcini „în direcția Rusiei”.

Acesta a mai susținut că deși miniștrii guvernului sunt obligați să răspundă la fiecare întrebare parlamentară, ei nu sunt obligați să dezvăluie informații sensibile sau clasificate care ar putea pune în pericol securitatea națională.

„Nu este treaba mea să-mi limitez întrebările, ci a ministrului să ofere răspunsurile”, a spus el pentru sursa citată.

Reacția AfD

În replică, politicienii AfD neagă acuzațiile că s-ar folosi de puterea primită prin calitatea de parlamentari pentru a încerca să transmită informații sensibile Kremlinului.

Tino Chrupalla, unul dintre liderii naționali ai AfD, a respins ferm acuzațiile că partidul său ar încerca să dezvăluie rutele de aprovizionare cu arme în beneficiul Moscovei.

De la începutul anului 2020, AfD a depus, în total, peste 7.000 de întrebări legate de securitate, potrivit unei analize a datelor realizate de Spiegel, mai mult decât orice alt partid și aproximativ o treime din totalul întrebărilor legate de securitate.

Pe de altă parte, experții citați de POLITICO spun că utilizarea strategică a întrebărilor parlamentare de către AfD nu reprezintă ceva nou. De la intrarea în Bundestag în 2017, partidul a folosit această metodă a întrebărilor parlamentare pentru a aduna informații despre adversarii politici.