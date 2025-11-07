Partidul AfD, acuzat că spionează armata germană în numele Rusiei

Partidul de extremă dreapta din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD), este acuzat că a înaintat numeroase anchete guvernului federal cu privire la forțele armate germane și infrastructura critică. Un deputat german spune că AfD a înaintat 47 de astfel de cereri într-un singur an, scrie Euronews.

Deputatul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) Marc Heinrichmass, membru al Comitetului de control parlamentar care supraveghează serviciile de informații, a declarat că AfD „este condus în ring de Kremlin cu lesa”.

Alți parlamentari au criticat formațiunea pentru retorica favorabilă Rusiei.

Criticile vin și în contextul în care președintele filialei AfD din Turingia, Björn Höcke, a lăudat în repetate rânduri Rusia sub președintele Vladimir Putin, în timp ce vicepreședintele AfD, Markus Frohnmaier, ar avea în plan o călătorie la Moscova în 2026.

Ce solicita AfD și care este poziția formațiunii

O anchetă AfD din iunie, care conținea peste 50 de întrebări, a solicitat informații privind starea operațională a echipamentelor de drone ale armatei germane și strategiile de „apărare împotriva dronelor ostile”.

Guvernul a refuzat să răspundă la peste 10 întrebări, motivând că divulgarea „prezintă riscul ca detalii despre interesele statului nostru demne de protecție și capacitatea viitoare de a lucra și de a îndeplini sarcinile Bundeswehr (armatei germane – n.r.) să devină cunoscute”.

Ministrul de interne al Turingiei, Georg Maier, a avertizat în urmă cu câteva săptămâni că „de ceva timp, observăm cu îngrijorare crescândă că AfD abuzează de dreptul de a adresa întrebări parlamentare pentru a investiga în mod specific infrastructura noastră critică”.

Markus Frohnmaier, vicepreședintele grupului parlamentar AfD, a calificat dezbaterea ca fiind o „manevră electorală jenantă”, spunând că dacă partidul ar fi reprezentat un risc real pentru securitate, „agențiile de securitate controlate de guvern” ne-ar fi „închis cu mult timp în urmă”.