O nouă lovitură de stat. Un grup de soldați anunță că a preluat controlul. Președintele spune că armata e încă cu el

Încercarea de lovitură de stat a început în primele ore ale zilei de duminică cu un atac asupra reședinței oficiale a președintelui Patrice Talon din capitala Porto-Novo.

Ambasada Franței a declarat pe X că „au fost raportate focuri de armă la Camp Guezo”, în apropierea reședinței președintelui, și a îndemnat cetățenii străini să rămână în case pentru siguranță.

Soldații conduși de locotenent-colonelul Pascal Tigri au preluat controlul asupra postului național de televiziune și au declarat că Talon a fost „demis din funcție”.

„Armata se angajează solemn să ofere poporului beninez speranța unei ere cu adevărat noi, în care să prevaleze fraternitatea, justiția și munca”, se arată într-o declarație citită de unul dintre soldați, flancat de alți șase.

„Constituția este suspendată. Toate instituțiile sunt dizolvate (și) activitățile partidelor politice sunt suspendate până la noi ordine.”

Biroul prezidențial a declarat ulterior agenției de știri AFP că Talon era în siguranță și că armata recâștigă controlul.

„Este vorba de un grup restrâns de persoane care controlează doar televiziunea”, a declarat biroul său. „Armata regulată recâștigă controlul. Orașul și țara sunt în deplină siguranță.”

Talon se află la putere din 2016 și urma să plece în aprilie anul viitor, după alegerile prezidențiale.

Candidatul ales de partidul lui Talon, fostul ministru de finanțe Romuald Wadagni, era favorit pentru a câștiga alegerile. Candidatul opoziției, Renaud Agbodjo, a fost respins de comisia electorală.

Luna trecută, legislativul țării a prelungit mandatul prezidențial de la cinci la șapte ani, menținând limita mandatului la două.

Regiunea, un butoi ce stă să explodeze

Lovitura de stat este cea mai recentă dintr-o serie de preluări militare care au zguduit Africa de Vest.

Săptămâna trecută, o lovitură de stat militară în Guineea-Bissau l-a înlăturat pe fostul președinte Umaro Embalo după alegeri contestate în care atât el, cât și candidatul opoziției s-au declarat câștigători.