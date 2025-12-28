Myanmar organizează primele alegeri generale după lovitura de stat din 2021

Junta militară care a preluat puterea în 2021, printr-o lovitură de stat, a calificat alegerile drept o șansă a statului pentru schimbare. Potrivit presei de stat, alegerile „vor întoarce o nouă pagină pentru Myanmar, schimbând narațiunea de la o țară afectată de conflicte și crize la un nou capitol al speranței pentru construirea păcii și reconstrucția economiei”.

Alegerile sunt contestate puternic de Organizația Națiunilor Unite, o parte din statele occidentale și organizații pentru drepturile omului. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a avertizat că scrutinul are loc într-un climat de violență și represiune. „Nu există condiții care să permită exercitarea libertății de exprimare, asociere sau întrunire pașnică, necesare pentru o participare semnificativă a populației”, a declarat acesta.

Partidele politice anti-juntă nu participă la scrutin, iar fosta lideră civilă Aung San Suu Kyi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, rămâne în detenție, după ce partidul său, Liga Națională pentru Democrație, a fost dizolvat.

Alegerile se desfășoară în trei etape. Prima rundă are loc duminică, urmând alte două pe 11 și 25 ianuarie, acoperind 265 dintre cele 330 de zone administrative din țară, deși autoritățile nu dețin complet controlul asupra tuturor zonelor.

Experții consideră că în aceste condiții, partidul Uniunea Solidarității și Dezvoltării, partid apropiat armatei, condus de generali retrași este favorit să revină la putere. Formațiunea a înscris aproximativ o cincime din totalul candidaților.