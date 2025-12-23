Armata ucraineană a anunțat că Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului după încheierea ultimelor negocieri de pace

Rusia a lansat marți dimineață un atac aerian asupra Kievului, a anunțat armata ucraineană, la doar câteva zile după încheierea de duminică a rundei de negocieri de pace conduse de SUA la Miami.

Administrația militară din Kiev a transmis un mesaj pe Telegram în care a anunțat intervenția apărării aeriene privind atacurile.

„Forțele de apărare aeriană lucrează pentru a elimina amenințarea de pe cerul de deasupra capitalei”, au precizat autoritățile ucrainene.

Până în acest moment, autoritățile din Ucraina nu au anunțat victime sau distrugeri materiale. Nici amploarea exactă a atacului nu a fost stabilită imediat.

Discuțiile din weekend de la Miami au reunit oficiali americani cu delegații ucrainene și europene, alături de contacte separate cu reprezentanți ruși, în timp ce Washingtonul testa dacă există posibilitatea unei înțelegeri care să pună capăt războiului.