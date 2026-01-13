Prima pagină » Știrile zilei » Armata rusă lovește din nou o centrală termică DTEK

Armata rusă lovește din nou o centrală termică DTEK

Armata rusă a atacat din nou o centrală termică aparținând grupului energetic ucrainean DTEK, provocând avarii semnificative echipamentelor. Este al optulea atac major asupra centralelor companiei din octombrie 2025.
Armata rusă lovește din nou o centrală termică DTEK
Sursa foto: captură video X
Rareș Mustață
13 ian. 2026, 10:45, Știri externe

Grupul DTEK a anunțat pe Telegram că atacul a dus la distrugeri importante ale infrastructurii centralei, fără a oferi detalii despre localizare sau eventuale victime.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, centralele termice ale companiei au fost atacate de peste 220 de ori.

Potrivit DTEK, 59 de angajați din sectorul energetic au fost răniți în urma atacurilor, iar patru și-au pierdut viața.

Loviturile repetate asupra infrastructurii energetice au afectat grav alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ale țării.

În acest context, autoritățile ucrainene au introdus, marți dimineață, pene de curent de urgență în Kiev și în districtul Bucha din regiunea Kiev, pentru a stabiliza sistemul energetic, a relatat agenția Ukrinform.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor