Armata rusă lovește din nou o centrală termică DTEK

Grupul DTEK a anunțat pe Telegram că atacul a dus la distrugeri importante ale infrastructurii centralei, fără a oferi detalii despre localizare sau eventuale victime.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, centralele termice ale companiei au fost atacate de peste 220 de ori.

Potrivit DTEK, 59 de angajați din sectorul energetic au fost răniți în urma atacurilor, iar patru și-au pierdut viața.

Loviturile repetate asupra infrastructurii energetice au afectat grav alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ale țării.

În acest context, autoritățile ucrainene au introdus, marți dimineață, pene de curent de urgență în Kiev și în districtul Bucha din regiunea Kiev, pentru a stabiliza sistemul energetic, a relatat agenția Ukrinform.