Rusia a atacat o centrală electrică din Odesa, provocând pene de curent, dar și un incendiu

„Inamicul a lansat aseară un alt atac asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa. În sudul regiunii s-au înregistrat pagube la o instalație energetică și a izbucnit un incendiu. O clădire de birouri a fost, de asemenea, afectată”, se arată în anunțul publicat marți, pe Telegram, de Oleh Kiper, Șeful Administrației Militare din regiunea Odesa, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit rapoartelor preliminare nu există victime. Cu toate acestea, locuințele din trei zone ale regiunii Odesa au rămas, parțial, fără curent. Centralele de curent electric din Odesa au fost comutate pe generatoare.

„Eforturile de răspuns sunt în curs iar furnizarea energiei electrice este se va restabili”, a scris Oleh Kiper, șeful Administrației Militare din Regiunea Odesa.

Reamintim că, în noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat un atac asupra unei clădiri rezidențiale din Kiev. În urma atacului a fost avariată o conductă de gaz, iar energia electrică a fost oprită înainte de termen pentru cel puțin un district din capitala Ucrainei.