Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat o centrală electrică din Odesa, provocând pene de curent, dar și un incendiu

Rusia a atacat o centrală electrică din Odesa, provocând pene de curent, dar și un incendiu

Locuințele din trei zone din regiunea ucraineană Odesa au rămas parțial fără electricitate după un atac asupra infrastructurii energetice, petrecut în noaptea de luni spre marți.
Rusia a atacat o centrală electrică din Odesa, provocând pene de curent, dar și un incendiu
Sursă foto: Telegram / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)
Daiana Rob
10 feb. 2026, 09:28, Știri externe

„Inamicul a lansat aseară un alt atac asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa. În sudul regiunii s-au înregistrat pagube la o instalație energetică și a izbucnit un incendiu. O clădire de birouri a fost, de asemenea, afectată”, se arată în anunțul publicat marți, pe Telegram, de Oleh Kiper, Șeful Administrației Militare din regiunea Odesa, citat de Ukrainska Pravda. 

Potrivit rapoartelor preliminare nu există victime. Cu toate acestea, locuințele din trei zone ale regiunii Odesa au rămas, parțial, fără curent. Centralele de curent electric din Odesa au fost comutate pe generatoare.

„Eforturile de răspuns sunt în curs iar furnizarea energiei electrice este se va restabili”, a scris Oleh Kiper, șeful Administrației Militare din Regiunea Odesa.

Reamintim că, în noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat un atac asupra unei clădiri rezidențiale din Kiev. În urma atacului a fost avariată o conductă de gaz, iar energia electrică a fost oprită înainte de termen pentru cel puțin un district din capitala Ucrainei.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Care este ora maximă la care să mănânci ciorbă, potrivit medicilor și experților în nutriție
CSID
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor