Ministrul german de externe va discuta sancțiunile împotriva Rusiei și energia cu omologii din Asia Centrală

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar putea include, pentru prima dată, măsuri impuse statelor din Asia Centrală, precum Kârgâzstanul, întrucât companii din unele dintre aceste țări sunt acuzate că achiziționează în mod sistematic bunuri din blocul comunitar și le revând apoi Rusiei, notează Reuters.

Ca urmare, volumul comerțului Germaniei cu țări precum Kârgâzstanul a crescut semnificativ de la invadarea din 2022.

Wadephul se va întâlni cu miniștrii de externe din Turkmenistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Kazahstan, a declarat luni purtătorul de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt nu a dorit să precizeze dacă Germania susține sancțiunile UE împotriva acestor țări.

„Statele din Asia Centrală sunt parteneri din ce în ce mai importanți pentru noi în multe probleme actuale”, inclusiv diversificarea energiei, securitatea resurselor, schimbările climatice și măsurile împotriva eludării sancțiunilor rusești, a declarat purtătorul de cuvânt.

Economia germană este, de asemenea, interesată de materiile prime din țări precum Kazahstan.